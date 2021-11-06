تراند اليوم : يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر HD بث مباشر يوفنتوس ضد فيورنتينا مشاهدة مباراة يوفنتوس مباشر اليوم HD

يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أليانز ستاديون في الجولة الثانية عشر للدوري الإيطالي في تمام الساعة السابعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويتطلع يوفنتوس إلى استعادة ذاكرة الانتصارات على الجانب المحلي بعدما مني بالهزيمة في الجولة الماضية أمام هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف، فريق اليوفي لم يقدم الأداء المنتظر منه أمام هيلاس فيرونا، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن استغلال الفوز الأخير الذي حققه أمام زينيت بدوري الأبطال من أجل التقدم للأمام في جدول تريتب الكالتشيو.

يوفنتوس يتواجد في المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ومني بالهزيمة في 4 مباريات، وأحرز الفريق 15 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام فيورنتينا

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو- ماتياس دي ليخت- ليوناردو بونوتشي- أليكس ساندرو

خط الوسط: أدريان رابيو- مانويل لوكاتيلي- رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: خوان كواردرادو- باولو ديبالا- ألفارو موراتا.

موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة الثامن بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة توقيت غرينيتش، وتذاع مباراة يوفنتوس وفيورنتينا عبر Lega Serie A YouTube وموقعنا .

وفي الجانب الأخر يتطلع فيورنتينا إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بعدما فاز على سبيزيا بثلاثية دون رد، فريق فيورنتينا سيخوض لقاء اليوم باحثا عن النقاط الثلاث من أجل تحسين موقفه في جدول الدوري ولا سيما وأن الفريق سيكون أمام مواجهات صعبة في المواجهات القادمة ولا بد له من حصد النقاط وتفادي الهزائم.

فيورنتينا يتواجد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وخسر في 5 مباريات ولم يتعادل في أي لقاء، وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل فيورنتينا المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى:بارتوميي دراغوفسكي

خط الدفاع: لوكاس لورينزو فينوتي - نيكولا ميلنكوفيتش-إيغور خوليو دوس سانتوس

خط الوسط: كريستيانو بيراغي- جياكومو بونافنتورا- سفيان أمرابط- جايتانو كاستروفيلي

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش- كريستيان كوامي– نيكولاس غونزاليس