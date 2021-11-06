تراند اليوم : بث مباشر برشلونة HD سلتا فيغو ضد برشلونة بث مباشر يلا شوت .. برشلونه مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وسلتا فيغو اليوم بث مباشر برشلونه

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد بالايدوس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة الخامسة والربع عصرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، يظهر تفوق البارسا بقوة في نتائج آخر 9 واجهات أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني, فقد فاز في 4 مواجهات وتعادل في 3 وخسر مباراتين فقط أمام سيلتا, وكان آخر لقاء بين الفريقين في أكتوبر 2020, وفاز برشلونة آنذاك بنتيجة 3 أهداف نظيفة برغم أن المباراة كانت على ملعب سيلتا فيجو, في المباراة التي كسسرت حاجز النتائج الغير إيجابية لخمس مباريات متتالية, والتي أنتهى 2 منها بالتعادل و3 منها بالخسارة, ويرتدي سيلتا فيجغو ثوب الضعيف في هذا الموسم حتى الآن, فقد فاز في مباراة واحدة من آخر 5 لقاءات كانت أمام خيتافي, وتعادل في واحدة وخسر 3 لقاءات, ولم يتمكن من التسجيل مطلقاً في آخر 4 مباريات, كما أن برشلونة برتدي ثوب الحريج منذ رحيل ليونيل ميسي, ففي آخر 3 مواجهات خسر 2 وتعادل في واحدة, اهمها هو خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد, كما أن بدايته لهذا الموسم تُعد أسوأ بداية شهدها على الغطلاق, فقد جمع 16 نقطة فيط من 11 مباراة, فهل تغيير الإدارة الفنية بقيادة كومان وجلب تشافي من قطر يحل مشكلة البارسا؟

يدخل برشلونة لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما حقق الفوز على دينامو كييف الأوكراني في الجولة الرابعة لدوري الأبطال وانعش فرصه وآماله في المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية، برشلونة سيخوض لقاء اليوم تحت قيادة بارخوان المدير الفني لفريق برشلونة "ب" وهي الأخيرة للمدرب بعدما حسم النادي تعاقده مع تشافي المدير الفني السابق للسد القطري وسيبحث الفريق عن الانتصار من أجل التقدم للأمام في جدول ترتيب الليجا.

يتواجد برشلونة في المركز التاسع بجدول تريتب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتعرض للهزيمة في 3 مباريات، وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: فيليب كوتينيو - لوك دي يونج - ممفيس ديباي

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد فريق سيلتا فيجو في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الرابعة والربع مساء بتوقيت غريينتش، الساعة السادسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة برشلونة وسيلتا فيجو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر يأمل سيلتا فيجو في تقديم عرض قوي أمام برشلونة في لقاء اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تحسين موقف الفريق في جدول الليجا، سيلتا فيجو تعادل في الجولة الماضية مع رايو فاليكانو بدون أهداف وسيبحث في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث لتحسين موقفه بجدول الليجا.

يجتل سيلتا فيجو المركز الخامس عشرة برصيد 11 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، وأحرز الفريق 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

تشكيل سيلتا فيجو المتوقع أمام برشلونة

حراس المرمى: سيرخيو الفاريز

في خط الدفاع: جيسون موريلو - خوسي فونتان - نيستور أراوخو

في خط الوسط: فران بيلتران - دينيس سواريز - فيدور سمولوف - سيرجيو كاريرا - لوكاس أولازا

في خط الهجوم: سانتي مينا - اياخو اسباس خونكال

معلومات مباراة برشلونة وسيلتا فيغو.

ما هو موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني؟

05:30 مساءاً بتوقيت مصر, 06:30 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:30 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيغو؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة برشلونة وسيلتا فيغو؟

الدوري الإسباني.

من هو معلق مباراة برشلونة وسيلتا فيغو؟

حفيظ دراجي.