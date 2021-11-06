تراند اليوم : بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيغو .. لعبه برشلونه بث مباشر برشلونة سيلتا فيغو مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر HD

بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيغو .. لعبه برشلونه بث مباشر برشلونة سيلتا فيغو مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيغو يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونه ضد سيلتا فيغو celta de vigo vs barcelona اليوم السبت في الدوري الاسباني ، وهو يحاول تحسين مركزه وترتيب الاوضاع دخل البيت الكتالوني قبل التوقف الدولي سوف يحل اليوم فريق برشلونه ضيفا ثقيلا علي فريق سيلتا فيغو وذلك لحساب مباريات الجوله الثالثه عشر وايضا ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب اليوم مباراه برشلونه و سيلتا فيغو علي ارضيه ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيغو والذي سوف يستقبل عليه نظيره برشلونه في مواجهه يسعي من خلال الفريقين تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراه كامله ، وسوف تبدا اليوم الموافق 6 نوفمبر مباراه برشلونه و سيلتا فيغو في تمام الساعه الخامسه والربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والربع مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

برشلونه يدخل لقاء الليله وهو الضيف وذلك ضمن لقاءات الجوله الثالثه عشر من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق برشلونه كان قد من تحقيق انتصار اوروبي مهم له في مجموعته في دوري الابطال وجاء هذا الانتصار علي حساب فريق دينامو كييف الاوكراني يوم الثلاثاء الماضي في الجوله الرابعه وقد حقق برشلونه الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق برشلونه في الدوري الاسباني حاليا هو صاحب المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطه جمعهم فريق برشلونه بعد ان خاض 11 مباراه الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات تمكن فريق برشلونه من تحقيق الانتصار في اربع مباريات وتعادل ايضا في اربع مباريات وخسر الفريق قبل مواجهه اليوم في ثلاث مباريات.

بث مباشر مباراة سيلتا فيغو وبرشلونة

فيما فريق سيلتا فيغو فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول من الدور الاسباني لهذا الموسم ، سيلتا فيغو حاليا هو صاحب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني في هذا الموسم وذلك برصيد 11 نقطه جمعهم سيلتا فيغو بعد ان لعب الي الان 12 مباراه في مشوراه في الدوري الاسباني في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات حقق سيلتا فيغو الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وخسر سيلتا فيغو في 7 مباريات قبل مباراته مع برشلونه الليله ، فريق سيلتا فيغو كان قد تعادل في اخر مباراه لعبها قبل مواجهه اليوم والتي كانت مع فريق رايو فاليكونو يوم الاثنين الماضي في الجوله الثانيه عشر وقد تعادل سيلتا فيغو في هذه المباراه بدون اهداف.