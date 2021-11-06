تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر مباراة تشيلسي ضد بيرنلي مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم بث مباشر تشيلسي ضد بيرنلي

بث مباشر تشيلسي بث مباشر مباراة تشيلسي ضد بيرنلي مشاهدة مباراة تشيلسي اليوم بث مباشر تشيلسي ضد بيرنلي مشاهدة مباراة تشيلسي وبيرنلي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد ستامفورد بريدج في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، وسيبحث تشيلسي في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث للابتعاد أكثر بقمة ترتيب البطولة في ظل مطاردة ليفربول صاحب المركز الثاني، فريق تشيلسي حقق الفوز في الجولة الماضية على نيوكاسل على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية دون رد، كما واصل مسيرته الإيجابية وفاز على مالمو السويدي في دوري الأبطال بهدف دون رد، وتأهل رسميا للدور ربع النهائي ليواصل الفريق رحلة الدفاع عن لقبه عن جدارة واستحقاق، وسيخوض الفريق لقاء اليوم بهدف حصد النقاط الثلاث للابتعاد أكثر بالقمة.

يعتلي البلوز قمة ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، تشيلسي حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 26 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بيرنلي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه - أنتونيو روديجر -سيزار ازبيليكويتا - ماركوس الونسو

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش- نغولو كانتي - كريستيان بوليسيتش - كاي هافيرتز

خط الهجوم: تيمو فيرنر - جورجينيو

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي والقنوات الناقلة لها

تبدأ صافرة بداية مباراة تشيلسي وبيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعى مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة تشيلسي وبيرنلي عبر موقعنا وقنوات beIN Sports Connect.

وفي الجانب الأخر يسعى فريق بيرنلي إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما انتصر في الجولة الماضية على برينتفورد بثلاثية مقابل هدف في لقاء الجولة الماضية ليتقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن تامين دفاعاته والاعتماد على الهجمات المرتدة من أجل الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية.

يتواجد بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في 4 مباريات ومني بالهزيمة في5 مباريات، وأحرز الفريق 10 أهداف وتلقت شباكه 16 هدفا.

تشكيل بيرنلي المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: ماثيو لوتون - جيمس تاركوفسكي - بن ميي - تشارلي تايلور

خط الوسط: جاك كورك - اشلي ويستوود - دوايت ماكنيل -

خط الهجوم: يوهان بيرغ جودموندسون - كريس وود - جاي رودريجيز

معلومات مباراة تشيلسي وبيرنلي.

ما هو موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي؟

05:00 مساءاً بتوقيت مصر, 06:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبيرنلي؟

بي إن سبورت بريميوم 2 - beIN Premium 2

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة تشيلسي وبيرنلي؟

الدوري الإنجليزي.

من هو معلق مباراة تشيلسي وبيرنلي؟

عصام الشوالي.