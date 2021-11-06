تراند اليوم : بايرن ميونخ مباشر .. بث مباشر بايرن ميونخ مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ بايرن ميونخ مباشر يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج bayern munich vs freiburg اليوم السبت في الدوري الالماني ، بهدف الابتعاد اكثر عن فرق الدوري الالماني والحفاظ علي لقبه من المقرر اليوم ان يسضتيف فريق بايرن ميونخ علي ارضيه ملعبه خصمه فريق فرايبورج اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الحادي عشر ضمن منافسات الدور الاول من الدوري الالماني لهذا الموسم ، وسوف تقام مباراه بايرن ميونخ و فرايبورج اليوم علي ارضيه ملعب أليانز أرينا معقل البايرن والذي من المقرر عليها ان يستقبل مواجهه اليوم وذلك في اطار مواجهه الذهاب مع خصمه فرايبورج في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 6 نوفمبر مباراه بايرن ميونخ و فرايبورج في تمام الساعه الرابعه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وفرايبورج

بايرن ميونخ هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الاسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الالماني لهذا الموسم ، فريق بايرن ميونخ يوم الثلاثاء الماضي كان قد ضمن تاهل لدور ال16 من دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم وذلك بعد حقق الانتصار علي فريق بنفيكا البرتغالي في الجوله الرابعه من دور المجموعات وحقق البايرن الانتصار في هذه المباراه بخمس اهداف مقابل هدفين ، فريق بايرن ميونخ حاليا هو متصدر الدوري الالماني وذلك بعد 10 جولات من بدايه الموسم الحالي ويتصدر البايرن جدول الترتيب بعد ان جمع من اول 10 مبارياه له في هذا الموسم 25 نقطه وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في 8 مباريات وتعادل في مباراه كما خسر ايضا في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

بث مباشر مباراة فرايبورج وبايرن ميونخ

فيما فريق فرايبورج فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول في هذا الموسم من الدوري الالماني ، فريق فرايبورج قبل مواجهه اليوم هو حاليا صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 22 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 10 مباريات الي الان في الدوري الالماني ومن خلال هذه المباريات كان فريق فرايبورج تمكن من تحقيق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في اربع مباريات ولم يخسر الفريق قبل مواجهه البايرن اليوم في الدوري ، وكانت اخر مباراه لعبها فرايبورج قبل مواجهه اليوم كانت مع غرويترفورت السبت الماضي في الجوله العاشره من الدوري وحقق فرايبورج الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف.