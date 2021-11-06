تراند اليوم : بث مباشر بايرن ميونخ .. بايرن ميونخ بث مباشر ضد فرايبورغ مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ بث مباشر البايرن

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، على ستاد أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الألماني، يسير بايرن ميونخ بصورة ممتازة سواء على الجاب المحلي أو الأوروبي، وسيبحث الفريق البفاري عن النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، العملاق البافاري يدخل لقاء اليوم قادما من انتصار ساحق على بنفيكا البرتغالي بخماسية مقابل هدفين في لقاء شهد تألق كل لاعبي الفريق منذ الدقائق الأولى، وبكل تأكيد سيخوض الفريق لقاء اليوم باحثا عن استمرار نتائجه الإيجابية وحصد النقاظ الثلاث.

يعتلي بايرن ميونخ الصدارة برصيد 25 نقطة بعدما فاز في 8 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 38 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام فرايبورج

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نيكلاس سولي- دايوت أوباميكانو - جوسيب ستانيشيتش- ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون غوريتسكا - ليروي سانيه - سيرج جنابري

خط الهجوم: توماس مولر-روبرت ليفاندوفسكي

موعد مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، الساعة 5:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 3:30 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ عبر موقعنا إلى جانب قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفي الجانب الأخر يدخل فرايبورغ لقاء اليوم باحثا عن الخروج بنتيجة إيجابية والحفاظ على مسيرته الإيجابية بعدما فاز في الجولة الماضية على جرويتر فورت بثلاثية مقابل هدف، وسيتسلح الفريق في لقاء اليوم بالروح المعنوية العالية للاعبين للخروج من المباراة بتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة.

فرايبورغ يتواجد في المركز الثالث بجدول تريتب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات ولم يتعرض لأي هزيمة، وأحرز الفريق 17 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

تشكيل فرايبورغ المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى : فلوريان مولر.

خط الدفاع : مانويل جولد - فيليب لينهارت - دومينيكي هيانتز.

خط الوسط : جوناثان شميد - بابتيست - نيكولا هوفلر - كريستيان جونتر.

خط الهجوم : رولان شالادي - هولر - نيلس بيترسن.

معلومات مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ.

ما هو موعد مباراة ببايرن ميونخ وفرايبورغ في الدوري الألماني؟

04:30 مساءاً بتوقيت مصر, 05:30 مساءاً بتوقيت السعودية, 03:30 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ؟

غير منقوله عربياً - beIN TR 4.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ؟

الدوري الألماني.

من هو معلق مباراة بايرن ميونخ وفرايبورغ؟

تعليق أجنبي.