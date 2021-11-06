تراند اليوم : ماتش برشلونة بث مباشر الآن .. مشاهدة بث مباشر ماتش برشلونة وسلتا فيغو يلا شوت بث مباشر برشلونه اليوم السبت HD

ماتش برشلونة بث مباشر الآن مشاهدة بث مباشر ماتش برشلونة وسلتا فيغو يلا شوت بث مباشر برشلونه اليوم السبت HD مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم السبت 5/11/2021، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني.

تقام مباراة برشلونة وسيلتا فيغو على أرضية ”ملعب بالايدوس”، في تمام الساعة 18:15 بتوقيت القاهرة، 19:15 بتوقيت الرياض في بث حصري ومباشر على موقع كورة العرب.

ويدخل النادي الكتلوني بشعار الفوز ولا شيء غير الفوز، بعد سلسلة تعثرات عانى منها النادي الكتلوني محليًا، حيث فشل الفريق في تحقيق الانتصار في الجولات الثلاث الماضية، حيث خسر من ريال مدريد ورايو فاليكانو، وتعادل مع ألافيس.

غير أن انتصار البرشا في المباراة الماضية في دوري الابطال أمام دينامو كييف، وعودة الأمل في التأهل للدور 16 تعطي دفعة معنوية للكتلان من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات.

الخصم سيلتا فيغو يعاني هذا الموسم أيضًا حيث أن الفريق تعرض لسبع هزائم هذا الموسم في الدوري بعد مضي اثنى عشر جولة.

ويحتل برشلونة المركز التاسع بجدول ترتيب فرق مسابقة الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، حققها الفريق الكتالوني من 4 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لـ3 هزائم وذلك بعد خوض 11 جولة.

بينما على الجانب الآخر، يتواجد سيتا فيجو في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة بعد خوضه 12 جولة، حقق خلالهم 3 انتصارات وتعادلين وتلقى 7 هزائم.