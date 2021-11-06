الاكثر متابعة اليوم - عرافة: هيفا وهبي تتعرض لحادث قوي وتعود لأحمد ابو هشيمة.. وهذا ردّنا – ٢ فيديو

كانت حلّت اللبنانية وداد جابر ضيفة على برنامج المقدم اللبناني تمام بليق على قناة_الجديد منذ فترة، ولم نشاهدها آنذاك لكننا وجدناها صدفة على اليوتيوب.

وداد معروفة في لبنان، وتتوقع مثلها مثل ليلى_عبد_اللطيف ومايك فغالي وميشال_حايك، وتلعب على عقول المشاهدين العرب الذين يصدّقونها.

أطلقت خلال الحلقة عددًا من التوقعات الفنية الغريبة والمخيفة.

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قالت إن الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي ستتعرض لحادث قوي وانتكاسة صحية، وسيعرض عليها مركز مهم قد يكون سياسيًا وستعود إلى طليقها أحمد أبو هشيمة ولو بالسر وستتعرض والدتها لمرض بسيط”.

وبحسب مصادرنا، فإن عودة هيفا لأحمد مستحيلة ولا في الأحلام، لأنه نساها كليًا ولا يفكّر بها، وهذا ما أكدته الزميلة رئيسة التحرير نضال_الأحمدية في بث مباشر منذ يومين على صفحتها على الانستغرام.

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غير أن أحمد بات متزوجًا من الممثلة المصرية ياسمين_صبري ويحبها ويجمعهما العشق والهيام والإخلاص.

هيفا حين انفصلت عن أحمد عانت كثيرًا، وخلال ارتباطها به تغيّرت كثيرًا للأحسن ولم تكن تطل بثياب جريئة ولا مثيرة ولا مغرية لأنها أحبته بصدق، لكن حين انفصلا عادت إلى الاغراء والدلع وعرض الجسد.

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أما عن ما قالته وداد عن حادث تتعرض له هيفا نتمنى أن لا يحصل هذا التوقع وأن لا يصيبها أي مكروه.