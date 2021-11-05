تراند اليوم : الزمالك ضد الأهلي بث مباشر HD بث مباشر مباراه الزمالك والاهلي مشاهدة الاهلي مباشر يلا شوت بث مباشر الزمالك والاهلي

الزمالك ضد الأهلي بث مباشر الزمالك ضد الأهلي مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي اليوم بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك اليوم بث مباشر على قناة on sport بث مباشر مباراه الزمالك والاهلي مشاهده مباره الاهلي اليوم بث مباشر الاهلي الاهلي مباشر الاهلي والزمالك مباشر الزمالك مباشر بث مباشر الزمالك والاهلي يستهل الاهلي والزمالك اليوم الاربعاء جولتهم الثالثة بالدوري المصري الممتاز وسط ترقب واسع من الجماهير المصرية من عشاق الأبيض والأحمر، وتعرض قناة اون تايم سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لصدارة الدوري المصري في ظل منافسة عالية مع صدارة بيراميدز للدوري، وتوجه مساء اليوم الالاف من عشاق الكرة المستديرة من الاهلي والزمالك لإستاد القاهرة لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بالعين المجردة.

بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري الممتاز، يبدو أن عشاق الكرة العربية بوجه عام والمصرية بوجه خاص على موعد مع قمة مثيرة ونارية تجمع بين الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك أقوى فريقين في إفريقيا والوطن العربي، لقاء اليوم يشهد متغيرات عديدة ولا سيما في ظل الأداء القوي والنتائج الإيجابية للفريقين منذ بداية المسابقة.

الزمالك "حامل لقب" الموسم الماضي يدخل لقاء اليوم منتعشا بالانتصار على طلائع الجيش بهدفين دون رد، علما بإن الفريق بدأ رحلة الدفاع عن لقبه بالفوز على إنبي بهدفين دون رد، وسيبحث الزمالك في لقاء اليوم عن مواصلة سلسلة انتصاراته والوصول للنقطة التاسعة للانفراد بالصدارة قبل فترة التوقف الدولي.

الفرنسي باتريس كارتيرون قرر دخول الفريق الأبيض في معسكر مغلق قبل موعد مباراة القمة بـ48 ساعة من أجل فرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة اليوم، الزمالك عزيزي متابع يلا شوت توداي يعاني من أزمة قيد لمدة فترتين ويخوض الفريق الأبيض الموسم الجاري بنفس قائمة اللاعبين في الموسم الماضي بجانب عودة اللاعبين المعارين، وسيفتقد الزمالك في لقاء اليوم لقدرات وإمكانيات النجم محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام للإيقاف وأيمن حفني لأسباب فنية ورزاق سيسيه للإصابة، وسيعول المدرب الفرنسي على قدرات الثنائي أحمد سيد زيزو الذي يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية وأشرف بن شرقي الذي يسير بمستوى طيب من أجل الوصول لشباك الأهلي وحصد النقاط الثلاث.

قائمة الزمالك للقاء اليوم لم تشهد أي مفاجأت حيث ضمت كل من، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حسام عبدالمجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي، طارق حامد، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، عمر السعيد، سيف الدين الجزيري.

الجهاز الفني للزمالك لن يجري تعديلات على تشكيلة الفريق في لقاء اليوم بنسبة كبيرة واستقر المدير الفني على معظم المراكز بنسبة 100% إلا أن هناك حيرة حول المهاجم الصريح حيث يميل كارتيرون إلى استمرار الدفع بعمر السعيد ولا سيما بعد الأداء القوي الذي ظهر به أمام طلائع الجيش في اللقاء الماضي، بينما هناك وجهة نظر تفيد بالدفع بالدولي التونسي سيف الدين الجزيري مع ادخار السعيد كورقة رابحة على مقاعد البدلاء.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

الهجوم: عمر السعيد "سيف الدين الجزيري"

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

التقى الفريقان في 122 مباراة، تفوق الأهلي في 46 مباراة مقابل 27 للزمالك وتعادل الفريقان في 49 مواجهة، وسجل الأهلي 148 هدفا، بينما أحرز الزمالك 105 أهداف.

موسيماني ضد كارتيرون

لقاء اليوم سيشهد صدام قوي بين الفرنسي باتريس كاريترون والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الثنائي تقابل من قبل في 4 مباريات سابقة، فاز موسيماني في لقاء وفاز كارتيرون في مباراتين وتعادلا في لقاء.

موسيماني ضد الزمالك

يمتلك مدرب الأهلي رقما مميزا أمام الزمالك حيث تقابل أمام الزمالك في 7 مباريات، فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في لقاء.

كارتيرون ضد الأهلي

تقابل الفرنسي باتريس كارتيرون أمام الأهلي في 6 مباريات، خسر مباراتين وفاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء

وفي الجانب الأخر يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم بمعنويات في السماء بعد سلسلة الانتصارات في أول جولتين، وصيف الموسم الماضي بدأ البطولة بالفوز على الإسماعيلي برباعية دون رد، ثم انتصر على البنك الأهلي بهدف دون رد، وسيبحث الأهلي في لقاء اليوم عن مواصلة سلسلة انتصاراته للقاء الثالث على التوالي من أجل الانفراد بالصدارة قبل فترة التوقف الدولي.

الأهلي استعد للقاء اليوم بمواجهة المرج وديا واستطاع المارد الأحمر الفوز بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت منح الفرصة للاعبين البدلاء البعيدين عن التشكيل الأساسي في أول مباراتين، الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي موسيماني لم يدفع خلال اللقاء الودي بالحارس محمد الشناوي العائد مؤخرا من الإصابة، وتحول الشكوك حول مشاركته في لقاء اليوم على الرغم من تواجده في قائمة الفريق للقاء اليوم والتي شهدت استبعاد كهربا لأول مرة في الموسم الجاري وتبدو أن شهر العسل بين كهربا وموسيماني قد انتهى ولا سيما عقب تصريحات المدير الفني الأخيرة والتي اتهم فيها اللاعب بتسريب أخبار الفريق، وجاءت قائمة الأهلي كاملة كالتالي، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وبدر بانون وكريم فؤاد وحمدي فتحي وعمرو السولية وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش، الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة الزمالك والأهلي عبر موقعنا وقنوات أون تايم سبورت.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق وبدر بانون

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

معلومات مباراة الأهلي والزمالك.

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟

08:00 مساءاً بتوقيت مصر, 09:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 07:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كلاسيكو مصر؟

أون تايم سبورت 1 - ON Time Sport 1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة الأهلي والزمالك؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الأهلي والزمالك؟

مدحت شلبي - حاتم بطيشة.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر