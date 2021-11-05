تراند اليوم : ماتش الاهلي والزمالك اليوم .. ماتش الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم الجمعة مشاهدة ماتش الاهلي والزمالك

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تشهد مباراة اليوم قمة ندية وإثارة بين قطبي الكرة المصرية في مواجهة تجمع بينهما في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز بين نادي الزمالك والنادي الأهلي ، مواجهة مرتقبة ينتظرها متابعي الكرة المصرية بشكل عام ومشجعي الفريقين خاصةً ، يستعد الفريقين وهو منتشيا الفوز لكلاً منهما الفارس الأبيض فاز علي طلائع الجيش في الأسبوع الماضي بهدفين دون رد ومن قبلها في أفتتاحية الدوري نجح في الفوز أيضاً علي إنبي بهدفين مقابل لا شئ ، وفي لقاء اليوم ستكون لها متعة وإثارة قوية بينهما حتي يستطيع كلاً منهما حصد ثلاثة نقاط مهمة لينتزع صدارة الدوري ويظل متصدر ويحتفظ بتلك الصدارة ، وبالأخص حامل اللقب نادي الزمالك يحاول مواصلة مشواره بشكل إيجابي وجيد للدفاع عن لقبه هذا الموسم أيضاً.

بينما المارد الأحمر يسعي في إستعادة اللقب بعد فقدانه النسخة الماضية وتمكن الخصم وغريمه التقليدي بتحقيق اللقب علي حسابه بفارق نقاط بسيطة ، وبالتالي يحاول الشياطين الحُمر في ان يحقق سلسلة إنتصارات متتالية وتقليل الخسائر الفترة المقبلة حتي يحقق اللقب هذا الموسم ، وفي مواجهة اليوم ستكون لها متعة وإثارة كبيرة للجميع خصوصاً أن كبار الدوري المصري سيلتقي كلاً منهما في الأسبوع الثالث اليوم ، ويدخل النادي الأهلي وهو منتشي بالفوز علي البنك الأهلي بهدف نظيف دون رد.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر