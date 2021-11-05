تراند اليوم : ماتش الاهلي والزمالك بث مباشر .. مشاهدة ماتش الاهلى والزمالك بث مباشر يلا شوت مشاهده ماتش الاهلي والزمالك

يستهل الاهلي والزمالك اليوم الاربعاء جولتهم الثالثة بالدوري المصري الممتاز وسط ترقب واسع من الجماهير المصرية من عشاق الأبيض والأحمر، وتعرض قناة اون تايم سبورت بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك اليوم، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز لصدارة الدوري المصري في ظل منافسة عالية مع صدارة بيراميدز للدوري، وتوجه مساء اليوم الالاف من عشاق الكرة المستديرة من الاهلي والزمالك لإستاد القاهرة لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بالعين المجردة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة القمة كلاً من:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

وعقد بيتسو موسيماني محاضرة للاعبين فى فندق الإقامة قبل التحرك لإستاد القاهرة لخوض مباراة القمة ، وقام المدير الفنى خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز خلال مباراة الزمالك.

وكان الأهلى قد دخل معسكرًا مغلقًا الأربعاء الماضي، بعدما خاض مباراة ودية أمام فريق المرج فاز بها بهدفين لهدف

ماتش الاهلي مباشر بث مباشر ماتش الاهلي والزمالك اليوم يلا شوت بث مباشر ماتش الزمالك والاهلي بالدوري المصري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم مباشر ماتش الاهلي مباشر ضد الزمالك وتترقب الجماهير المصرية ماتش الاهلي والزمالك القادم في مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري المتتاز. تقام مباراة الاهلي والزمالك مساء الجمعة الموافق 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2021. وذلك في تمام الساعة الثامنة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما يكون موعد مباراة الاهلي والزمالك بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً. وفي تمام الساعة العاشرة 10:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الجولة الثانية من عمر مواجهات الدوري المصري الممتاز 2021 -2022 عبر قناة أون تايم سبورتس 1 والتي نستعرض معكم في السطور التالية ترددها.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11861 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة أون تايم سبورت 3 الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك

القمر الصناعي نايل سات التردد 12303 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاهلي القادمة

القمر الصناعي ديجيتال التردد Uhf 32

ماتش الاهلي والزمالك

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لنادي الزمالك أعلن قائمة لاعبي الفريقين الذين يخوضون حاليًا تدريبات مكثفة من أجل مواجهة النادي الأحمر مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي. إذ كانت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

وفي السياق ذاته حقق نادي الزمالك فوزًا قويًا في أولى مواجهاته بالدوري المصري الممتاز. حيث تمكن نادي الزمالك من اقتناص فرصة الفوز في الجولة الأولى والثانية من الدوري وذلك على حساب نادي إنبي بهدفين نظيفين وفاز على فريق طلائع الجيش بهدفين دون مقابل أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

من القنوات الفضائية التي تمتلك حقوق في بثها لمباريات الدوري المصري هي قناة أون تايم سبورت، حيث ستقيم بإذاعة الدوري المصري بصورة حصرية، كما يمكن من متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر الكتابي، وذلك من خلال موقعنا، حيث تقيم هذا البث قبل بدء المباراة بنصف ساعة.

تشكيل الفريقين المتوقع

يتضمن تشكيل فريق الزمالك على اللاعبين التاليين:

محمد أبو جبل ،حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو

أما عن تشكيل فريق الأهلي فهو يضم اللاعبين التاليين:

محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد شريف.