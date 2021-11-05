تراند اليوم : بث مباشر مباراة الزمالك HD بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك مشاهدة ماتش الاهلي والزمالك مباشر بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك اليوم HD

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يسعي الفارس الأبيض في مواصلة مشواره حتي النهاية الموسم بالأخص هذا اللقاء ساعياً لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط كاملةً وفي غاية الأهمية ليوسع الفارق بينه وبين الخصم والمنافس النادي الأهلي ، ويسعى الأبيض للصدارة فقد تمكن من تحقيق الفوز واستطاع التغلب علي سموحة في المباراة الماضية بهدفين مقابل هدف ، فقد إلتقي الفريقين مباراة الدور الأول في إبريل الماضي وإنتهت بفوز النادي الأهلي عليه بهدفين مقابل هدف ، ويحاول اليوم ان يخرج محققاً نتيجة إيجابية.

يبحث المارد الأحمر عن ثلاث نقاط مهمين اليوم علي حساب المنافس نادي الزمالك للإقتراب من الصدارة لحملة الدفاع عن لقبه مرة أخري هذا الموسم ، فهو له مبارياتين مؤجلة حالياً وفي حالة الفوز بهما سينجح في صدارة الدوري ، ولكن فرصة كبيرة اليوم لتحقيق الفوز علي الأبيض ليقترب من الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط ، لذلك ستكون المواجهة اليوم بين الفريقين صعبة وقوية بحثاً عن النقاط الثلاثة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك يقتنعا بنتيجة، التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.