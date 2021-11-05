تراند اليوم : ماتش الاهلي والزمالك اليوم .. ماتش الاهلي والزمالك بث مباشر HD مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم بث مباشر مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك مباشر

ننقل لكم في بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك بالجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز، حيث تنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريقان " الاهلي و الزمالك " لتحقيق الفوز بالمباراة لصدارة الدوري المصري الذي يستحوذ على قمته بيراميدز. ومع الاعلان عن توقيت مباراة الاهلي والزمالك بدأ عشاق الناديين الأحمر والأبيض للبحث عن رابط بث مباراة الاهلي والزمالك على القناة الناقلة لقمة الاهلي والزمالك أون تايم سبورت.

وتنقل عدة موقع الكترونية واجتماعية رابط بث مباراة الاهلي والزمالك بالإضافة لرابط البث المباشر لمباراة اون تايم سبورت على الويب لمشاهدة ماتش الاهلي والزمالك والذي يأتي ضمن الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وحقق الاهلي والزمالك العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين، والحفاظ على نظافة شباكهما، ويطمح الزمالك للحفاظ على لقبه بينما يتطلع الأهلي لاعتلاء منصة التتويج للمرة 43 في تاريخه.

دشن الأهلي ضربة البداية له في الموسم برباعية أمام الإسماعيلي، فيما حقق الفوز بصعوبة أمام البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الثانية، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف أمام الزمالك وبيراميدز.

فما دشن الزمالك رحلة الحفاظ على لقبه، بالفوز أمام إنبي في الجولة الأولى 2-0، وكررها، أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.

تواجه الفريقان في 122 مباراة سابقة، كانت آخرها في الدور الثاني من الموسم الماضي وانتهت التعادل بهدفٍ لمثله.

النادي الأهلي هو الأكثر فوزًا في مباريات القمة في الدوري، حيث حقق 46 انتصارًا مقابل 27 فوزا للفارس الأبيض، فيما تعادل الفريقان في 49 مناسبة.