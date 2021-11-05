تراند اليوم : مباراة المحرق مباشر HD مباراة المحرق اليوم بث مباشر المحرق وناساف كرشي مشاهدة مباراة المحرق وناساف كرشي يلا شوت

مباراة المحرق مباشر مباراة المحرق اليوم بث مباشر المحرق وناساف كرشي مشاهدة مباراة المحرق وناساف كرشي يلا شوت ينتظر المشجعون العرب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غدا الجمعة بين المحرق البحريني وناساف كرشي الأوزبكي على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة.وتأهل المحرق للنهائي بعد فوزه على الكويت 2-0 ، فيما تغلب المنتخب الأوزبكي على نظيره لي مان من هونج كونج (3-2).ويخوض المحرق النهائي الثالث لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، بعد خسارته عام 2006 أمام الفيصلي الأردني ، والفوز عام 2008 على حساب الصفا اللبناني.

وسيغيب المحرق عن خدمات لاعبه الشاب أحمد الشروقي ، الذي لعب دور البطولة مع الفريق في الأدوار السابقة ، قبل تعرضه لإصابة في نصف النهائي أمام الكويت.

مباراة المحرق اليوم بث مباشر

تقام مباراة المحرق البحريني ضد ناساف في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة ، في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي ، على قناتي سبورت ديجيتال ، ويوتيوب.

تغلب المحرق البحريني على الكويت 2-0 في نهائي غرب آسيا ، ليحدد موعداً مع ناساف الأوزبكستاني لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

على صعيد آخر ، تغلب الأوزبكستاني ناساف كرشي على نظيره لي مان (هونج كونج) بنتيجة 3-2 في نصف نهائي المناطق الأخرى ، ليتأهل للمباراة النهائية.

المحرق البحريني يأمل في إضافة بطولة جديدة للعرب ، من كأس الاتحاد الآسيوي ، على حساب بطل أوزبكستان العنيد ..

المحرق وناساف كارشي مباشر

اشتبك فريق المحرق البحريني مع نظيره الأوزبكي ناساف كرشي ، مساء الجمعة ، في الموسم الأخير من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020-2021 ، على ملعب “الشيخ علي بن حمد آل خليفة”. الساعة 6:00 بتوقيت مصر – الساعة 7:00 بتوقيت السعودية

بث مباشر المحرق وناساف كارشي اليوم

يمكنكم مشاهدة مباريات اليوم من خلال موقع لمباراة فريق ناساف كارشي ضد فريق المحرق البحريني في نهائي بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لجماهير الفريقين وعشاق كرة القدم العربية