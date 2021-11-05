تراند اليوم : بث مباشر المصري ضد فيوتشر HD مشاهدة مباراة المصري وفيوتشر بث مباشر اليوم يلا شوت مباراة المصري البورسعيدي بث مباشر فيوتشر ضد المصري البورسعيدي

بث مباشر المصري ضد فيوتشر مشاهدة مباراة المصري وفيوتشر بث مباشر اليوم يلا شوت مباراة المصري بث مباشر فيوتشر ضد المصري البورسعيدي يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة المصري البورسعيد ضد فيوتشر future fc vs el masry اليوم في الدوري المصري الممتاز ، يحل فريق المصر البورسعيد مساء اليوم من اجل تحقيق اول انتصار له في الدوري ضيفا ثقيلا علي الصاعد حيثا الي الدوري الممتاز فريق فيوتشر وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثالث ضمن منافسات الدور الاول في هذا الموسم من الدوري المصري الممتاز ، وسوف تقام الليله مباراه المصري البورسعيد و فيوتشر علي ارضيه ملعب الجيش ببرج العرب ، كل فريق اليوم سوف يخوض المواجهه وهو يبحث عن تحقيق الانتصار لتحسن مركزه في جدول ترتيب الدوري ،وسوف تبدا اليوم الموافق 5 نوفمبر مباراه المصري البورسعيد و فيوتشر في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والنصف بتوقيت السعوديه.

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المصري البورسعيد هو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثالثه من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق المصري البورسعيد قبل مواجهه اليوم كان قد فشل في تحقيق اول انتصار له في الدوري في هذا الموسم وذلك بعد ان تعادل مع فريق سموحه في الجوله الثانيه من الدوري يوم الاثنين الماضي وانتهت المباراه بتعادل السلبي ، فريق المصري البورسعيد يحتل حاليا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد نقطين وذلك بعد ان تعادل في اول مبارتان له في الدوري في هذا الموسم.

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وعلي الجانب الاخر فريق فيوتشر فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثالث ضمن منافسات الدوري المصري لهذا الموسم ، فريق فيوتشر حاليا هو صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط بعد ان خاض الفريق الصاعد هذا الموسم مبارتان في مشوراه في الدوري وحقق من خلالهم الفريق الانتصار في مباراه وخسر مباراه قبل مواجهه اليوم ، الخساره الاول لفريق فيوتشر في الدوري في هذا الموسم كانت علي يد فريق الاتحاد السكندري يوم السبت الماضي في الجوله الثانيه وخسر فيوتشر هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين.