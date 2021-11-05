تراند اليوم : بث مباشر النصر .. مباراة النصر والشباب اليوم مباشر HD مباراة النصر والشباب مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر النصر والشباب

مباراة النصر والشباب مباراة النصر والشباب مباشر بث مباشر النصر والشباب بث مباشر النصر النصر الشباب مباشر مباراة النصر والشباب اليوم مباشر مباراة النصر اليوم مباشر الشباب والنصر مباشرويلتقي الشباب مع نظيره وجاره النصر في الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين، في قمة مرتقبة مساء يوم الجمعة 5 نوفمبر/ تشرين ثان.ويحتل الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي فريق النصر في المركز الثامن وله 13 نقطة حتى الآن.

موعد مباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي

يستقبل فريق الشباب نظيره النصر في ديربي الرياض المرتقب في قمة الجولة 11 من الدوري السعودي بالعاصمة الرياض.وتنطلق المباراة في تمام 5.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.50 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر في الدوري السعودي

تبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي الأخيرة لهذا العام، خلال شهر نوفمبر الحالي.

جدول ترتيب الدوري السعودي لموسم 2021-2022

الاتحاد: 23 نقطة

ضمك: 21 نقطة

الهلال: 19 نقطة

الشباب: 18 نقطة

الرائد: 17 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022

أوديون إيجالو - الشباب - 9 أهداف

ليندر تاوامبا - التعاون - 9 أهداف

رومارينيو - الاتحاد - 7 أهداف

إيميليو زيلايا - ضمك - 7 أهداف

كريم البركاوي - الرائد- 6 أهداف

بث مباشر مباراة النصر بث مباشر مباراة النصر والشباب مشاهدة مباراة النصر والشباب مباشر اليوم الجمعة 5/11/2021 بث مباشر مباراة النصر مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر في الجولة الحادية عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 16:50بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، في اللقاء الذي يقام على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، فشل النصر في الحفاظ على تقدمه الجولة الماضية على الفيحاء وفقد نقطتين في صراع منافسته على لقب الدوري، فريق النصر يعاني بعض الشيء في الموسم الجاري حيث ودع الفريق بطولة دوري أبطال أسيا من الدور نصف النهائي كما يعاني من تراجع النتائج والأداء على مستوى الدوري السعودي مما أدى إلى ابتعاده عن صراع القمة، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن النقاط الثلاث للتمسك بفرصه في المنافسة على لقب البطولة.

يتواجد النصر في المركز الثامني برصيد 13 نقطة حصدهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء ومني بالهزيمة في 3 مباريات، وأحرز الفريق 14 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل النصر المتوقع أمام الشباب

حراسة مرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: عبدالله مادو -علي محمد لاجامي - خوزي راميرو فوينيس موري - سلطان عبدالله الغنام

خط الوسط: عبدالله محمد الخيبري - بيتروس ماثيوس

خط الوسط الهجومي: سامي خليل النجعي -جلال الدين ماشاريبوف - أندرسون تاليسكا

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

موعد مباراة النصر والشباب والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة لقاء النصر والشباب في تمام الساعة 16:50بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 17:50بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 15:50بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة النصر والشباب عبر موقعنا يلا شوت توداي و ssc الرياضية الناقل الحصري الجديد للدوري السعودي.

وفي الجانب الأخر يتطلع الشباب إلى حصد النقاط الثلاث ومواصلة سلسلة انتصاراته بعدما انتصر في أخر 4 مباريات، فريق الشباب استعاد جزء كبير من مستواه خلال المواجهات الأخيرة واستطاع الفريق أن يحصد 12 نقطة متتالية دفعت به للأمام في جدول ترتيب الدوري، وسيبحث في لقاء اليوم عن استمرار انتصاراته للاقتراب أكثر من القمة.

يحتل الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة حصدهم الفريق من الفوز في 5 مبايات والتعادل في 3 مباريات ومني بالهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 19 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: مراون الحيدري

خط الدفاع: فواز الصقور - إيغور - حسين القحطاني - ندياي

خط الوسط: متعب الحربي - أحمد شراحيلي - بانيغا - علي مجرشي

خط الهجوم: نواف العابد - إيجالو

معلومات مباراة النصر والشباب.

ما هو موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي؟

04:50 مساءاً بتوقيت مصر, 05:50 مساءاً بتوقيت السعودية, 03:50 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والشباب؟

الرياضية السعودية 1 - SSC Sport 1.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة النصر والشباب؟

الدوري السعودي.

من هو معلق مباراة النصر والشباب؟

فهد العتيبي.