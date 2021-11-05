تراند اليوم : بث مباشر مباراة الأهلي الآن .. بث مباشر الاهلى والزمالك يلا شوت بث مباشر لمباراة الاهلى اليوم ضد الزمالك HD ماتش الاهلي بث مباشر HD بث مباشر ماتش الزمالك والاهلي

بث مباشر مباراة الأهلي الآن بث مباشر الاهلى والزمالك يلا شوت بث مباشر لمباراة الاهلى اليوم ضد الزمالك ماتش الاهلي بث مباشر بث مباشر ماتش الزمالك والاهلي ،ويلتقي فريقي الأهلي والزمالك ضمن الجولة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، علي ملعب القاهرة الدولي، وذلك في لقاء ديربي القاهرة، القمة الكبيرة والتي تأتي إلينا من جديد بعد القمة الأفريقية التي كانت حاسمة لصالح الأهلي، وبالتالي سيكون علي الزمالك تحقيق إنتصار معنوي مستغلاً غيابات الأحمر العديدة، ولكن عليه عدم التهاون بالخصم، لأن الأهلي قادر علي تحويل الدفة إلي صالحه في أي وقت، وذلك في حضور أي لاعب.

نلتقي اليوم لقاء القمة بين فريقي الزمالك والأهلي في إطار فعاليات الجولة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، يبحث الفارس الأبيض عن ثلاث نقاط غالية وفي غاية الأهمية بالنسبة له ليبقي منتزعاً للصدارة فهو يتربع علي عرش الدوري برصيد برصيد 33 نقطة ، فقد إلتقي القلعة البيضاء أمام حرس الحدود في آخر لقاء له بكأس مصر في دور الـ 32 ونجح في التأهل وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما النادي الأهلي فهو مؤجل له عدة مباريات في الدوري لمشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذه النسخة ، ويطمح لتحقيق الإنتصار ليتواجد علي الصدارة لحملة الدفاع عن لقبه ، ولكن سيكون اللقاء اليوم صعب علي الفريقين خصوصاً أنهما ينافسان ويبحث كلاً منهما عن النقاط الثلاث ، ونذكركم بأن نجح المارد الأحمر في تخطي دور الـ 32 الماضي بكأس مصر وآخر لقاء له علي حساب نادي النصر الرياضي بهدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك السابقة

الأهلي يفوز علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك في لقاء القمة.

المباراة : الأهلي × الزمالك.

المسابقة : الدوري المصري الممتاز.

الموعد : الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة : أون سبورت 1 + 2.

الملعب : القاهرة الدولي.

التعليق : أيمن الكاشف – مدحت شلبي ، مؤمن حسن – حاتم بطيشة.