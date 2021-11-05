تراند اليوم : بث مباشر النصر والشباب .. بث مباشر مباراة النصر اليوم ضد الشباب مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر HD

بث مباشر النصر والشباب بث مباشر مباراة النصر اليوم ضد الشباب مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب al shabab vs al nasr في دوري المحترفين السعودي اليوم الجمعه ، من المقرر اليوم ان ينزل فريق النصر في الجوله الحاديه عشر من الدوري ضيفا ثقيلا علي فريق الشباب ثالث الدوري مساء اليوم الموافق 5 نوفمبر وذلك ضمن مباريات النصف الاول لهذا الموسم من دوري كاس الامير محمد بن سلمام للمحترفين ، وسوف تلعب مباراه النصر و الشباب الليله علي ارضيه ملعب الأمير فيصل بن فهد معقل الشباب والذي سوف يستقبل عليه النصر في مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تنطلاق اليوم مواجهه النصر و الشباب في تمام الساعه السابعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة النصر والشباب

النصر يخوض مواجهه الليله وهو الضيف وذلك لحساب مباريات الاسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق النصر قادم من التعادل في مباراته الاخيره قبل مواجهه الشباب اليوم والتي كانت في الجوله العاشره من الدوري والتقي النصر في هذه الجوله مع الصاعد حيثا فريق الفيحاء وانتهت المباراه بتعادل الاجابي بنتيجه هدف مقابل هدف ، فريق النصر حاليا هو صاحب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودب لهذا الموسم برصيد 13 نقطه وذلك بعد ان خاض 8 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري ومن خلالهم تمكن فريق النصر من تحقيق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مباراه واحده وخسر النصر في ثلاث مباريات قل مواجهه خصمه الشباب الليله.

بث مباشر مباراة الشباب والنصر

فيما فريق الشباب فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الدور الاول من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم ، فريق الشباب قبل مواجهه اليوم حاليا هو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي في هذا الموسم برصيد 18 نقطه جمعهم الشباب بعد ان لعب 10 مباريات في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق الشباب حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وقد خسر فريق الشباب قبل مباراته مع النصر في مبارتان ، واخر مباراه لعبها الشباب قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الطائي الخميس الماضي في الجوله الماضيه من الدوري وانتهت المباراه بفوز الشباب بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.