تراند اليوم : ماتش الاهلي بث مباشر zamalek vs al ahly ماتش الزمالك بث مباشر اليوم ضد الاهلي مشاهدة مباراه الاهلي والزمالك اليوم بث مباشر الاهلي الزمالك HD

إليكُم أعزائنا مُشجّعي كُل من النادي الأهلي ونادي الزمالك مشاهدة ماتش الاهلي والزمالك zamalek vs al ahly بث مباشر ماتش الزمالك والاهلي بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك ،وتتجه انظار عشاق الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، الثامنة مساءاً صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة لقاء كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

يلا شوت مباراة الاهلي ضد الزمالك al zamalek vs al ahly اليوم الجمعه في الدوري المصري الممتاز ، يفتح ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الموافق 5 نوفمبر لاستقبال ديربي القاهره بين فريق الاهلي وخصمه الزمالك الليله ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل فريق الزمالك علي ارضه خصمه فريق الاهلي وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثالث ضمن منافسات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري المصري الممتاز ، وسوف قمه الجوله الثالثهالليله بين الاهلي والزمالك في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه قويه سوف يبحث من خلاله الفريقين تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل الانفراد بصدرا الدوري وتبدا اليوم المباراة على موقعنا الجديد.

بث مباشر باراة الأهلي والزمالك

فريق الاهلي هو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الثالثه من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الاهلي قادم من انتصار صعب له قبل القمه مع الزمالك والتي كانت في الجوله الثانيه من الدوري يوم الاحد الماضي والتقي الاهلي في هذه الجوله مع فريق البنك الاهلي وقد حقق الاهلي الانتصار في هذه المباراه بهدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق الاهلي قبل مواجهه اليوم حاليا هو متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في اول مبارتان لعبهم الفريق الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم.

بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي

علي الجانب الاخر فريق الزمالك فهو صاحب الارض في مباراته الليله مع الاهلي في الجوله الثالثه من منافسات الدوري المصري لهذا الموسم ، فريق الزمالك قبل القمه مع الاهلي حاليا في الدوري هو صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان حقق هو الاخر الانتصار في اول مبارتان لعبهم الفريق في هذا الموسم ، واخر مباراه لعبها فريق الزمالك قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق طلائع الجيش الاحد الماضي في الجوله الثانيه من الدوري وقد حقق الزمالك الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين دون رد.

بطاقة موعد مباراة الأهلي والزمالك