تراند اليوم : بث مباشر الاهلي والزمالك HD بث مباشر الزمالك والاهلي مشاهده مباراه الاهلي والزمالك مباشر اليوم يلا شوت بث مباشر ماتش الاهلي والزمالك

يلتقي الأهلي المصري اليوم الجمعة نظيره التقليدي الزمالك في مباراة قمة مقامة على استاد القاهرة الدولي وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويساوى الاهلي والزمالك برصيد النقاط في الدوري المصري بعد الأهرام بواقع 6 نقاط لكل من الاهلي والزمالك ، بينما لعب ناديي الاهلي والزمالك مباراتان بالدوري وتعتبر مباراة الليلة الثالثة، ويحرص الزمالك أشد الحرص على الفوز بهذه المباراة، كما أن الفريق تعرض أيضاً للخسارة من الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا السابق، وحرصاً منه على الفوز باللقب الثالث عشر، اما النادي الأهلي فهو يسعى من خلال هذه المباراة مواصلة الانتصارات التي حققها في الدوري، ولكن سيكون لذلك منحنى سلبي وخوف لدى الفريق، فأغلب أعضاء الفريق مصابون، لذا قد تغيب عن هذه المباراة الفعاليات المهمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

من القنوات الفضائية التي تمتلك حقوق في بثها لمباريات الدوري المصري هي قناة أون تايم سبورت، حيث ستقيم بإذاعة الدوري المصري بصورة حصرية، كما يمكن من متابعة المباراة من خلال خدمة البث المباشر الكتابي، وذلك من خلال موقعنا، حيث تقيم هذا البث قبل بدء المباراة بنصف ساعة.

تشكيل الفريقين المتوقع

يتضمن تشكيل فريق الزمالك على اللاعبين التاليين:

محمد أبو جبل ،حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو

أما عن تشكيل فريق الأهلي فهو يضم اللاعبين التاليين:

محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد شريف.

سيتم وضع رابط البث المباشر قبل بدء المباراة بساعة.