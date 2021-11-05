تراند اليوم : بث مباشر سموحة والشرقية للدخان مشاهدة مباراة سموحة اليوم بث مباشر ماتش سموحة ضد الشرقية يلا شوت

بث مباشر سموحة والشرقية مشاهدة مباراة سموحة اليوم بث مباشر ماتش سموحة ضد الشرقية يلا شوت مشاهدة مباراة سموحة والشرقية للدخان بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الإسكندرية في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، ويسعى سموحة إلى تحقيق أول فوز له في بطولة الدوري بالموسم الجاري بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري برباعية لمثلهم، ثم تعادل سلبيا مع المصري في الجولة الثانية، فريق سموحة قدم مباريات قوية في أول جولتين وكان قريبا من تحقيق الفوز في أول جولتين ألا أن غياب التوفيق تسبب في خسارة الفريق لأربع نقاط في أول مباراتين، ويتطلع في لقاء اليوم إلى حصد النقاط الثلاث.

سموحة يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين حصدهم من تعادلين ولم يحقق أي انتصار وأيضا لم يتعرض لأي هزيمة وأحرز الفريق 4 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

تشكيل سموحة المتوقع أمام الشرقية للدخان

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أحمد بيكهام – رجب نبيل – شريف رضا – محمد شكرى

خط الوسط : عبد الرحمن عامر – محمد كناريا – عبد الكبير الوادى – صديق كالابا

خط الهجوم : مروان حمدى – حسين فيصل

موعد مباراة سموحة والشرقية للدخان والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة سموحة والشرقية للدخان في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية ظهرا بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة سموحة والشرقية للدخان عبر موقعنا وأون تايم سبورت.

وفي الجانب الأخر يتطلع الشرقية صاحب الأرض في لقاء اليوم إلى حصد أول نتيجة إيجابية له في بطولة الدوري، الوافد الجديد على الدوري المصري لم يقدم الأداء المنتظر منه في أول مباراتين وخاصة على الجانب الدفاعي مما تسبب في خسارته من المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم خسر من غزل المحلة بثلاث أهداف مقابل هدفين، فريق الشرقية دائما ما يقدم أداء هجومي شرس إلا أن الاخطاء الدفاعية القاتلة تتسبب في فقدان الفريق للنقاط الثلاث، ويمني النفس في لقاء اليوم بتفادي الهزيمة وتحقيق أول نتيجة إيجابية.

الشرقية لم يحصد أي نقطة خلال أول مبارتين له بالدوري ويتواجد حاليا في المركز الخامس عشر واحرز الوافد الجديد على الدوري هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.

تشكيل الشرقية للدخان المتوقع أمام سموحة

حراسة المرمى: أحمد بوسكا

خط الدفاع: أحمد السيد متعب - عاصم سعيد - أسامة عزب - كمال أبو الفتوح

خط الوسط: أحمد ثابت- محمد ناصر مودي - كريم خميس - علاء محمد - محمد عصام.

خط الهجوم: صلاح عاشور

معلومات مباراة سموحة والشرقية للدخان.

ما هو موعد مباراة سموحة والشرقية للدخان في الدوري المصري؟

03:00 مساءاً بتوقيت مصر, 04:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 02:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سموحة والشرقية للدخان؟

أون تايم سبورت 2 - ON Time Sport 2.

ما هي البطولة التي تلعب خلالها مباراة سموحة والشرقية للدخان؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة سموحة والشرقية للدخان؟

أيمن الكاشف

وسيتم نشر روابط البث المباشر للمباراة قبل بدايتها إن شاء الله... تابعونا

