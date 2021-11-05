تراند اليوم : سحب اللوتو اللبناني الإثنين 18/11/2019 ارقام البطاقات الرابحة مع زيد

نتيجة سحب اللوتو اللبناني الإثنين الواقع في 18/11/2019 كذلك سحب لعبة زيد lotto 1768 loto 1768 يوم الإثنين و كل خميس من كل أسبوع نقدم إليكم نتائج سحب اللوتو اللبناني، اليوم نعرض نتائج اللوتو رقم 1768.

وبدأ عملية الإعلان عن البطاقة الفائزة في اللوتو اللبناني اليوم، وذلك الساعة 7:00 اليوم على قناة Lbc اللبنانية، يذكر أن اليانصيب يتم عمله الكثير من الدول حول العالم، ويعد اليانصيب الوطني اللبناني أحد المسابقات المعترف بها من قبل الحكومة اللبنانية، كذلك تعتبر واحدة من أقدم المسابقات للقرعة العشوائية.

رابط نتائج سحب اللوتو اللبناني رقم 1768 اليوم

يمكن الإشتراك في مسابقة اللوتو اللبناني بعد شراء بطاقات اليانصيب من بيروت عاصمة لبنان، وأكثر المشتركين هم الموجودين بالمدينة، ويمكن أن تستمر صلاحية البطاقات حتى أربعة أشهر من تاريخ الشراء، ولمعرفة القرعة العشوائية يتم الدخول إلى رابط موقع اللوتو اللبناني، وتدوين رقم البطاقة والإصدار وبعدها النقر على إستعلام.

ولمتابعة عملية سحب اللوتو اللبناني على الهواء مباشرتاً تقوم بالتوجه إلى قناة Lbc اللبنانية، وفي حالة عدم وجود القناة على جهاز الإستقبال، قمنا بتوفير تردد قناة Lbc على النايل سات، تقوم بكتابة التردد التالي 10776، معامل الإستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500 ونتمنى التوفيق للجميع.