تراند اليوم : اسطنبول الظالمة 10 ،، اسطنبول الظالمة 10 الحلقة الجديدة مترجمة للعربية

اسطنبول الظالمة 10 مسلسل اسطنبول الظالمة الحلقة 10 مشاهدة اسطنبول الظالمة الحلقة 10 مسلسل اسطنبول الظالمة تبدأ قصته في إحدى المناطق النائية ، عن عائلة بسيطة مكونة من أم وابنتين وولد ومعها حماتها، الأم تفعل المستحيل من أجل أبنائها، لكن لديها ابنة تريد أن تصبح غنية وتريد أن تتزوج من أحد أغنياء إسطنبول، أما الثانية ( جيمري ) تقول لعائلتها إنها تعمل ممرضة لكنها في الحقيقة تعمل مغنية، وقد أخفت عن أسرتها لكي تساعدهم وهم لا يريدون هذا، والولد هو ( جيفان ) شاب متهور قليلا لكنه يخاف على أخوته البنات كثيرا، تحال حماتها إقناعها بتزويج بنتها من إحدى الأغنياء في إسطنبول، لكن هذا الفتي الغني مريض ، لكي تنتقل إلى إسطنبول فضحت أمر عمل شقيقتها ـ وقررت الأم الإنتقال إلى إسطنبول لتصبح ابنتها كنة عائلة كبيرة وغنية لكن لأبن الأخ المريض .

القصة العامة القاسية في إسطنبول والبصمة على النحو التالي ؛ سيتم عرض النضال من أجل وجود من أنطاكيا إلى إسطنبول في كرول إسطنبول ؛ وساهر ، الذي يعيش في أنطاكيا مع أبنائه الثلاثة ، هو أحد عمالقة قطاع اللوجستيات ، وفي الوقت نفسه ، عبور الطرق في بلده ، أغاه كاراجاي ، سيضع اختبارًا جديدًا على الجميع، كما توجد فتاة شابه تمسّكت بكذبه لدخول عالم الأزياء وستصعد للقمة بشكل سريع .

اسطنبول الظالمة من إنتاج افشار فيلم، ويعرض على قناة كنال دي، من إخراج جودت مرجان، وكتابة سيرما يانك، تدور أحداثه حول منطقة ارتفين، بها أغا كبير وهو الأغا كاراشاي ( فكرت كوشكان )، له ابن واحد اسمه جينك الذي يقوم بدوره الفنان ( محمد اوزان )، سوف يتم عرضه يوم الإثنين .