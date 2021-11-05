تراند اليوم : الحلقة الاولى من قيامة عثمان HD مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 1 موقع النور HD قيامه عثمان الحلقه 1 مترجم موقع النور HD

متابعات/ الخليج 365/ في أحداث الحلقة الاولى من قيامة عثمان يتسلم المؤسس عثمان قيادة الكايي وشؤون القبائل من بعد وفاة والده عثمان ، لكنه يصدم بمكر الصليبين ومحاولاتهم المتواصلة للسيطرة على الاناضول وبلاد المسلمين، الأمر الذي يدفعه للعمل على غرس نواة الدولة العثمانية، ومحاربة كافة الطامعين في أراضي الأناضول، وفي أحداث المؤسس قيامة عثمان الحلقة 1 ، يوقع عثمان اتفاقاً مع الصليبين لكنه يصدم بمحاولاتهم لخيانته، وتنشب معركة شرسة في أحداث قيامة عثمان الحلقة 1 ، يصاب في مجرياتها الغازي عثمان في يده لكنه ينتصر على أعدائه في نهاية الأمر.

وينشط في عهد عثمان كما تبين الحلقة 1 من المسلسل الخونة والجواسيس ومؤامرات المغول والصليبين، ويدخل على خط المواجهة التتار.

ويوثق مسلسل قيامة عثمان حقبة من تاريخ ومجد الاتراك المؤسسين للخلافة العثمانية، وسيرة الغازي عثمان وصراعاته من الخونة والجواسيس، ومحاربته للبيزنطيين والمغول، في الوقت الذي كان فيه المسلمون بأمس الحاجة لقائد إسلامي كالفارس عثمان .ويواصل مسلسل قيامة عثمان الجزء الرابع عبر موقع النور قناة trt عرض حقبة من التاريخ العثماني، وسيرة جد مؤسس الدولة العثمانية عثمان ، ويحكي قيامة عثمان صراع عثمان مع البيزنطيين والمغول ،وتصديه للخونة والجواسيس.

قيامة عثمان الحلقة 1 بجودة عالية بدون تقطيع تابع لايف اون لاين مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الموسم الرابع الحلقة 1 مسلسل عثمان 1 سنتعرف من خلال هذه المقالة على مواعيد مشاهدة مسلسل عثمان الحلقة 1 من مجموع حلقات مسلسل عثمان 1 المسلسل، والسابعة من الجزء الرابع، ويعد هذ المسلسل الأكثر بحثاً عن حلقاته عبر جوجل واليوتيوب خلال الشهرين الأخيرين مترجما وغير مدبلج، عثمان هو مسلسل تركي تدور قصته في القرن الثالث عشر عن الرجل الذي هو والد عثمان الأول مسلسل عثمان 1 مؤسس الدولة العثمانية، ويحقق المسلسل نسب عالية من المشاهدات في حلقاته سواء كان ذلك من خلال القنوات الناقلة له عبر التلفزيون فضائياً، أو من خلال المشاهدة عبر الأنترنت.مسلسل عثمان نجاحه يمتد في العديد من الدول مسلسل عثمان 1 العربية وغير العربية، لكن نجاحه الكبير كان في الدول الإسلامية تحديداً.

ومن الجدير بالذكر أن موقع النور نشر عبر موقعه الالكتروني وحساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الاعلان الأول والرسمي لمسلسل الملحمي والتاريخي "المؤسس عثمان" وتفاصيل موعد عرض الحلقة الأولى .

وخلال الاعلان الرسمي الذي عرضه موقع نور مترجم للغة العربية ، يظهر فيه المؤسس عثمان ، وهو الابن الأصغر لأبناء أرطغرل وهو في ريعان الشباب وقد كبر ، ويقود قبيلته في تأسيس الدولة العثمانية .

كما وظهر عثمان برفقة بامسي ، وهو كبير محاربي قبيلة الكاي ، ورفيق والده "أرطغرل" والذي شهد له مواقف بطولية كبيرة خلال مسلسل قيامة أرطغرل ، بجانب أرطغرل وتورغوت ، حيث ظهر عثمان بجانب بامسي وهو يقوم بتعديل سيفيه وتجهيزه للحروب والمعارك .

ويقوم ببطولة عثمان بن أرطغرل الفنان التركي الشهير " بوراك أوزجفيت"، وتشاركه البطولة الفنانة أصليهان كارالار التي ستجسد دور " مالهون خاتون" زوجة الغازي عثمان بن أرطغرل، وعدد آخر من المثثلين والفنانين الأتراك .

ويمكنكم مشاهدة القناة atv الناقلة للمسلسل عن طريق هذه الترددات:

القمر المدار التردد الاستقطاب FEC الجودة التشفير نايل سات 10796 27500 5/6 SD مجاني تركسات 42.0°E 11628 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 12692 (H) 27500 5/6 SD مجاني أسترا 19.2°E 11243 (H) 27500 5/6 SD مجاني

كما تبث قناة اليرموك الفضائية المسلسل التركي "المؤسس عثمان" بث مباشر وحصري عبر شاشة قناتها الفضائية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات ، مترجم باللغة العربية ، بجودة عالية وبدون تقطيع .

وأعلنت قناة اليروك الأردنية بثها لمسلسل المؤسس عثمان بث أولى مساء كل خميس في تمام الساعة 20:00، على أن يتم اعادة بث الحلقة يوم الجمعة في تمام الساعة 13:00 مترجم باللغة العربية .

هذا وتعتبر قناة اليرموك قناة تلفزيونية أردنية بدأ بثها للمرة الأولى عام 2012، عبر القمر الاصطناعي نايل سات، حيث كانت تهتم القناة في محتواه بالأخبار السياسية، وما يدور بالشارع الأردني من أحداث وأخبار سياسية وإقتصادية، إلا أنها طورت من نفسها لتدخل مجالات الترفيه والمنوعات .

تردد قناة اليرموك 2019 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان :-

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11678

معدل الترميز 27500

استقطاب عمودى

معامل تصحيح الخطأ 3/4