تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 69 مترجم HD قيامة عثمان 69 كاملة

مشاهدة وتحميل مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 69 قصة عشق بجودة عالية HD مشاهدة وتحميل مسلسل Kurulus Osman المؤسس عثمان حلقة 69 مترجم كاملة قيامة عثمان الموسم الثالث، وفي الأحداث يلبي عثمان طلب لقاء دراغاتوس ونيكولا وكوسيس حاملاً لهم هدية عبارة عن رأس القائد الصليبي ثيورد ،ويقول عثمان لهم طالما لم يأمن التركي فلن يأمن أحد.

عثمان يفتح بلدة صغيرة تابعة لقلعة اينغول برئاسة نيكولا ويهاجم قافلة كبيرة تتبع لجميع قادة وحكام الممالك الصليبية.

تورغوت ألب ينقذ ماري من موت محتم بعد تعرضت للدغة أفعى.

بهادير يقدم معلومة لكوسيس حول طبيعة الأمانة التي بحوزة عثمان بأنها جزء من الصليب الذي صلب عليه سيدنا عيسى ابن مريم وفق قولهم.