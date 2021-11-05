تراند اليوم : مفتي مصر السابق علي جمعة: يجوز للمسلمين بيع الخمور بشرط

القاهرة / مشرق نيوز

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، أنه يجوز للمسلمين بيع ونقل الخمور في بلاد الغرب والدول التي تبيح الخمور.

وقال جمعة خلال حواره في برنامج “والله أعلم” عبر فضائية “سي بي سي”، إنه يجوز للمسلم بيع الخمر في المطعم الذي يملكه في بلاد الغرب، وأنه يجوز تقديم الخمور وغيرها من الأطعمة المحرمة على المسلمين، مثل لحم الخنزير في مطاعم المسلمين لكن بشرط عدم تقديمها وبيعها للمسلمين.

وأشار مفتي الجمهورية السابق، إلى أنه يجوز للمسلم بيع الخمور لغير المسلمين في مذهب الإمام أبو حنيفة في بعض الأحوال.