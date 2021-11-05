تراند اليوم : مؤتمر الشرق الأوسط للتغذية:" الفول الطبق المثالى للوقاية من السرطان"

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

أكدت البروفيسورة إيمى فيشيل، استشارية التغذية العلاجية بجامعة شيكاغو الأمريكية، إمكان تجنب الإصابة بمرض السمنة والوقاية من السكر بتغيير نمط الحياة بممارسة الرياضة، والتقليل من تناول السكريات والوجبات السريعة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

وأشارت استشارية التغذية العلاجية بجامعة شيكاغو، إلى أن سمنة الأطفال تتطلب تعاملا خاصا، فمن الصعب حرمان الأطفال من الحلويات، ولكن يمكن تقليل تناولهم للوجبات السريعة والسكريات مع تشجعيهم على الجري والمشي وعدم الجلوس أمام الكمبيوتر فترات طويلة، لافتة إلى أن الأطفال المصابين بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بالسكر.

وأكدت الدكتورة صفاء الحسين توفيق، استشاري التغذية العلاجية ورئيس الجمعية المصرية للتغذية الصحية والعلاجية، في محاضرة لها عن كيفية الوقاية من السرطان بمؤتمر الشرق الأوسط الخامس للتغذية الإكلينيكية، أن المعهد الأمريكى للسرطان اعتبر طبق الفول، هو الطبق المثالي للوقاية من السرطان، منوهة إلي إن التغذية يمكن أن تكون سببا للمرض أو سببا للشفاء والوقاية من المرض.

وأوضحت الدكتورة صفاء، أن التوصيات العالمية تؤكد أن الإفراط فى تناول بعض الأطعمة يسبب مرض السرطان ولهذا ينصح بالإقلال منها، فمثلا اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة تحتويان على مادة النيتوزامين، وهذه المواد ضارة بالصحة وتؤدى إلى الإصابة بالسرطان، لذلك توصى بتناول اللحوم مرة واحدة فى الأسبوع، والأفضل تناول الدواجن أو الطيور أو الأسماك.

وأشارت استشارية التغذية العلاجية إلى أن السمنة المفرطة من الأشياء التى تسبب الإصابة السرطان، وأن هناك علاقة قوية بين بعض أنواع السرطان والسمنة، لذا ينصح بالمحافظة على وزن صحى، مؤكدة أن الكحوليات والتدخين من مسببات مرض السرطان، وأيضا من الأشياء الضارة المعلبات المحفوظة والتى تحتوى على مواد كيميائية تسبب تغييرات فى الخلية نفسها.

وقالت الدكتورة صفاء: "لهذا ننصح الأمهات بعدم تشجيع أطفالهن على تناول الحلويات ذات الألوان، وعدم الإكثار من المعلبات والأسماك البحرية الكبيرة الحجم لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الزئبق، وكذلك عدم تناول الأمهات الحوامل الأسماك الكبيرة الحجم".