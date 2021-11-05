تراند اليوم : ما السبب الذي يجعل الهندية بريانكا شوبرا الأكثر بحثاً على غوغل ؟

نيودلهي / الخليج 365

تمكنت ملكة جمال الهند والعالم السابقة بريانكا شوبرا أن تسرق الأنظار في أول حضور لها لحفلة الأوسكار الذي عقد في 28 فبراير 2016.

بريانكا شوبرا التي بدت في غاية الأنوثة بثوب أبيض من الدانتيل من توقيع اللبناني العالمي زهير مراد تمنكت أن تحتل المرتبة الثانية كأكثر النجوم بحثاً على محرك البحث غوغل بعد الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو.

وقد لا نستغرب سبب حصول الممثل ليوناردو دي كابريو على المرتبة الأولى على "غوغل" فهو فاز بأول جائزة أوسكار له عن دوره بفيلم "revenant" لكن إستغرب البعض حصول النجمة السمراء على المرتبة الثانية، وأرجع البعض أن الجمهور الهندي دخل بقوة في مجال البحث حيث إرتفعت نسبة البحث عن الأوسكار هذا العام بنسبة 70%.

وبالإضافة إلى كونها من أشهر نجمات بوليوود اللواتي إقتحمن هوليوود ضجت وسائل الإعلام العالمية والسوشال ميديا بثوب شوبرا الذي كانت ترتديه وهو من المصمم العالمي زهير مراد،هذا وسرقت الأضواء بمجوهراتها من لورين شوارتز التي بلغت قيمتها 8 ملايين دولار.

ومن أكثر المصممين الذين تم البحث عنهم من بعد حفل الأوسكار هم "زهير مراد" وكالفين كلاين، وفالنتينو، وألكسندر ماكوين وTadashi Shoji

وعبرت بريانكا شوبرا عن إستغرابها من هذه النتيجة مبررة ذلك بأن ليوناردو حصل على الأوسكار لكن ماذا فعلت هي، ومن ثم شكرت كل من بحث عنها على "غوغل".

يشار إلى أن بريانكا إقتحمت هوليوود من أوسع الأبواب حيث تشارك في بطولة مسلسل الأكشن "كوانتيكو" والفيلم الأمريكي "Baywatch"

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