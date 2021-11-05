تراند اليوم : طبيبة فانزويلية تشهر اسلامها في تركيا

وكالات / مشرق نيوز

أشهرت طبيبة فنزولية وابنتها، إسلامهما، في مراسم، أقيمت بدائرة الإفتاء بولاية "قيصري" وسط تركيا.

وذكر بيان صادرعن دائرة الإفتاء في الولاية، أن، جنيفر غوميز بوراس، نطقت بالشهادتين خلال مراسم أقيمت في مكتب مفتي الولاية، شاهين غوفان.

وبدأت المراسم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى المفتي "غوفان" كلمة تحدث خلالها عن المبادى الأساسية للدين الإسلامي، وانتهت بقراءة بعض الأدعية.

بدورها، أعربت الطيبية "بوراس"، في تصريح صحفي لها، عن سعادتها لدخولها في الإسلام، مشيرة أنها غيرت اسمها إلى "زهرة" واسم ابنتها إلى "نيهال".

وأشارت بوراس، أنها تأثرت كثيرًا من أصدقائها المسلمين، مضيفة "الإسلام دين منضبط جدًا، اخترت الإسلام دون التعرض لأية ضغوط".

وأهدى المفتي "غوفان" الطبيبة بوراس، نسخة من القرآن الكريم وكتب دينية أخرى.