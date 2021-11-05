تراند اليوم : قناة تلفزيونية تحجب أغاني احلام وأخبارها

دبي ـ مشرق نيوز

كشفت قناة “هواكم” الفنية عن “وقف عرض جميع أغاني الفنّانة الإماراتية أحلام على شاشة المحطة والراديو التابع لها”.

وتلبيةً لرغبة المتابعين، صرّح القائمون على المحطة الفضائية “إلتزامهم بعدم نشر ومتابعة أخبار أحلام وأعمالها الفنية على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحطة “Hawacom.TV”.

وكان تلفزيون دبي أعلن وقف برنامج ذا كوين الذي تقدمه الفنانة الاماراتية أحلام بسبب اعتراض الجمهور على أسلوب أحلام معتبرين ما يجري “عبودية” ولا يجوز التعامل مع “الأشخاص” هكذا، مطالبين في الوقت ذاته بوقف البرنامج.