تراند اليوم : «قصة حب» بين سجين سوري وحارسة سويسرية ساعدته على الفرار تنتهي بالقبض عليهما

روما – أ ف ب- مشرق نيوز

اعتقل سوري فرّ من سجن سويسري مطلع شباط/فبراير بمساعدة حارسة وقعت في غرامه في إيطاليا برفقة المرأة، بحسب شرطة ميــلانو أمس الجمعة.



واعتقل السوري في مبنى في منطقة رومانو دي لومبارديا في بيرغامو (شمال) بعد مطاردة استمرت أكثر من شهر.



وقال المتحدث باسم شرطة ميلانو إن السوري البالغ من العمر 27 عاما والمدان بأعمال عنف واغتصاب وشريكته السويسرية (32 عاما) لم يكونا مسلحين لكنهما «قاوما اعتقالهما».



ووفقا للعناصر الأولية في التحقيق كان الثنائي يستعد للتوجه إلى الشرق الأوسط بعد أن أمضيا بضعة أسابيع في هذه المنطقة التي كانت المرأة تعرفها جيدا.



وقال المتحدث «لا يتعلق الأمر بأي نشاط إرهابي» بل «قصة حب».



وكان صدر بحق الثنائي مذكرة توقيف دولية بتهمة الفرار والتواطؤ في الفرار أصدرتها السلطات السويسرية.



وليل الثامن إلى التاسع من شباط/فبراير في زوريخ فتحت الشابة باب زنزانة المعتقل قبل أن تفر معه.



وأودعا السجن إلى أن يتم إبعادهما إلى سويسرا.