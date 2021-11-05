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تراند اليوم : القنوات التي تبث مسلسل عثمان

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القنوات التي تبث مسلسل عثمان ، تنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV  التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

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تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات    التردد 10796   الترميز 27500

تركسات        التردد 11628   الترميز  27500

أسترا           التردد 12692   الترميز 27500

تردد قناة وطن واليرموك ودعوة الناقلة لحلقات قيامة عثمان 

تبث تلك القنوات إعادة حلقات مسلسل المؤسس عثمان باللغة العربية حيث تعرض قناة اليرموك مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 1 ظهر الجمعة من كل أسبوع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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