تراند اليوم : تردد قناة اليرموك على نايل سات

تردد قناة اليرموك على نايل سات ،حيث يبحث الكثيرون عن تردد قناة اليرموك التي تبث إشارتها من المملكة الأردنية، وتقدم باقة متنوعة من الأعمال التي يغلب عليها الدراما التركية، وتعرض «اليرموك» أحدث المسلسلات في نفس توقيت عرضها بتركيا.

تردد قناة اليرموك على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مواعيد عرض مسلسل عثمان الموسم الثالث

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث على قناة اليرموك

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث للمسلسل يوم الخميس من كل أسبوع في الأوفات التالية:-