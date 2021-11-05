تراند اليوم : القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيدها

نقدم لكم في مقالة درامية أسماء القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيدها وموعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية El Fadjer TV DZ قناة الفجر الجزائرية قناة الاسرة العربية عائلية 100/100 والتي تهتم بنقل مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث يومي الخميس والجمعة وفقاً لجدول مواعيد ظهر كل يوم ومساءاً، ولكم أهم القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيدها موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر محل اهتمام ألاف العرب والجزائريين لاسيما وأن القناة تقوم بترجمة أحداث الحلقة الأسبوعية من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الثالث الذي بدأ بثه الأسبوع الماضي.

ولا تقتصر عروض قناة الفجر على مسلسل قيامة عثمان فتقوم ببث العديد من المباريات العربية والبطولات لكن الجمهور الأكبر يبحث عنها لمشاهدتها لعرضها مسلسل عثمان الموسم الثالث.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيدها

ويمكنكم التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية مع طرح الحلقة الأولى من الموسم الثالث والتي عرضت الأربعاء الماضي 6/10/ 2021 على قناة atv التركية، ويزاد البحث عن مواعيد مسلسل عثمان على قناة الفجر كونها تنقل المسلسل يومي الخميس والجمعة. ويتم عرض عثمان مترجم باللغة العربية وذلك يومي الخميس والجمعة من خلال، قنوات الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك وقناة وطن ودعوة الساعة الساعة الثامنة مساء و الإعادة الساعة الواحدة ظهراً.وتنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان الحلقه السابعة، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية