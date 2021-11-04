تراند اليوم : موعد عرض المؤسس قيامة عثمان على قناة الفجر

عرضت قناة الفجر موعد بث مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث على شاشتها لأيام الخميس والجمعة العرض المباشر والإعادة، وتبث قناة الفجر مسلسل عثمان أسبوعياً بتوقيتين صباحي ومسائي على شاشتها، ويعتبر موعد عرض المؤسس عثمان على قناة الفجر من مواضيع البحث الأسبوعية لمتابعي المسلسل التركي قيامة عثمان في عدد كبير من البلدان العربية والأوروبية، لاسيما في مصر والجزائر.

ينتظر عشرات الآلاف من محبي المسلسلات التركية مسلسل قيامة عثمان بفارغ الصبر، حيث أنّ هذا المسلسل يتحدث عن التاريخ الإسلامي والأحداث التي كانت تدور قديماً، والجدير بالذكر أنّ الأجزاء الأولى للمسلسل حققت نسبة نجاح كبيرة جداً، حيث أنّ نسبة المشاهدات لهذا المسلسل قد كانت أكثر من 5 مليون مشاهدة، وبعد الإنتهاء من الجزء الثاني لهذا المسلسل يتساءل الكثير من الناس عن موعد عرض الجزء الثالث لمسلسل قيامة عثمان.

وقامت بعض الوسائل الإعلامية التركية بالكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بهذا المسلسل، حيث أنّ متابعي هذا المسلسل قد اشتاقوا كثيراً لحلقاته، ويتساءلون عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 3 الجزء الثالث والقنوات الناقلة، حيث أنّ الموعد كالآتي:

وبدأ عرض أول حلقات مسلسل قيامة عثمان 3 يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021م.

القنوات الناقلة للمسلسل هي قناة أي تي في، وقناة اليرموك الأردنية، قناة الفجر الجزائرية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.