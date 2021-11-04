تراند اليوم : فيديو الاسماعيلية HD فيديو سفاح الاسماعيلية كامل مشاهدة مذبحة الاسماعيلية فيديو كامل

فيديو سفاح الاسماعيلية كامل مشاهدة وتحميل فيديو الاسماعيلية اليوم كامل مشاهدة مذبحة الاسماعيلية فيديو كامل وفي جديد الجريمة "الداعشية" التي روعت المصريين، واصلت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، التحقيق مع سفاح الإسماعيلية الذي قطع رأس مواطن وحملها وتجول بها في الشارع في منطقة بالإسماعيلية.

"هو فيه إيه؟

فيما أفادت وسائل إعلام مصرية بأن المتهم عبد الرحمن دبور، ظهر في حالة عدم وعي وذهول وعدم تركيز قبيل بدء التحقيق معه حتى دخوله سراي النيابة وظل لفترة يردد جملة "هو في إيه؟" بدون انقطاع.

وكان المتهم قال أمس الثلاثاء للنيابة العامة، إنه كان يعمل مع شقيق للمجني عليه، يدعى حسن في محل أثاث منذ 3 أعوام، ودخل مصحة للعلاج من الإدمان، لافتاً إلى أنه عقب تعافيه وخروجه، اكتشف قيام المجني عليه بالاعتداء على والدته وشقيقته، فقرر أن ينتقم لشرفه أمام الجميع.

كما قام بتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة بمكان الواقعة، وروى كيف ترصد للقتيل، كاشفاً عدد الطعنات التي وجهها له حتى وقع على الأرض، ثم ذبحه وفصل رأسه عن جسده.

في حين نفى شقيق المجني عليه بعد ساعات من الجريمة اتهام القاتل بأن أخاه تعدى جنسياً على أفراد أسرته. وقال: "كنا نعتبره واحداً من أولادنا وشقيقي المجني عليه هو اللي يعتبر مربيه".

كما أضاف أن المجني عليه كبير في السن ومريض كبد ومتزوج ويعيل 7 أبناء.

انهال عليه بساطور!

يشار إلى أن شاهد عيان يدعى إسماعيل محمد يوسف كان روى تفاصيل ما جرى. وقال إنه كان يمر في شارع طنطا والبحري متوجهاً إلى السوق لشراء بعض الخضراوات لمنزله، فسمع صرخات واستغاثات، عندها توجه على الفور إلى المكان فوجد شاباً ينهال بساطور على آخر ملقى أمامه في الشارع، مصاباً بإصابات بالغة في رأسه".

وتابع قائلاً: "توجهت إليه وحاولت دفعه بدراجتي بعيداً عن المجني عليه"، إلا أن الرجل الغاضب راح يصرخ فيه مطالباً إياه بالابتعاد.

سفاح الاسماعيلية

كما أكد أنه حاول جاهداً دفع الشاب ومنعه من ارتكاب جريمته، حتى إنه سعى إلى إقناعه بعدم إهدار مستقبله بارتكاب تلك الجريمة، غير أن القاتل كان يواصل الصراخ، كاشفاً أنه قال له بحسم: "ابتعد لقد اغتصب أمي وزوجتي مرتين".

كذلك أوضح أنه بعد سماع تلك العبارة اقشعر جسده وابتعد عنه وانصرف من موقع الجريمة، ولم يمر من هذا الشارع مرة أخرى.

قطع رأسه وتجول بها

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية كانت تلقت بلاغاً من الأهالي بالقبض على شخص قام بفصل رأس شخص آخر يدعى محمد الصادق بشارع طنطا، فانتقلت إلى مكان الواقعة وألقت القبض على القاتل.

وكان المتهم قد قتل زميله بساطور وفصل رأسه عن جسده ثم تجول به في الشارع.

ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن القاتل مهتز نفسياً وسبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان

بدوره قال شقيق قتيل الإسماعيلية الذي تعرض للقتل وقطع الرأس على يد مهتز نفسيا، أن شقيقه كان في طريقه لإحضار الخبز، والمتهم اعترض طريقه وقتله بهذه الطريقة البشعة.

وأضاف شقيق قتيل حادث الاسماعيليه في تصريحات لليوم السابع، أن شقيقه مريض ولديه 7 أولاد، وأنهم أصيبوا بالصدمة جراء هذا الحادث، لافتا إلى أن أسرة القاتل معروف عنهم الاحترام والتدين ولا يدري لماذا فعل ابنهم ذلك.

وتابع شقيق القتيل: نثق في القانون والعدالة، وننتظر نتائج التحقيقات بعدما تم القبض على الجاني.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية (سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان)، قام بالتعدى بساطور على عامل ما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة.

بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بمقطع فيديو الاسماعيلية، والذي أظهر شخص يقطع رأس شخص أخر ويتجول به بشوارع الاسماعيلية ، ففي مقطع الفيديو الخاصة بالمذكور تبين أن الانتقام وعلاقة غير شرعية وراء الواقعة، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم ووجهت له اتهامات القتل والتمثيل بجثة المجني عليه عقب فصل رأسه والطواف به في الشوارع.

وتصدر " فيديو الاسماعيلية " البشع الترند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في محافظات جمهورية مصر العربية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

كشفت التحريات تفاصيل جديدة في واقعة فصل رأس عامل بـ«ساطور» والسير بها في الشوارع، وتبين أن الانتقام وعلاقة غير شرعية وراء الواقعة، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم ووجهت له اتهامات القتل والتمثيل بجثة المجني عليه عقب فصل رأسه والطواف به في الشوارع.

وكشف رجال الأمن هوية القتيل الذي لقى مصرعه ذبحا وسط الشارع، والذى قام القاتل بفصل رأسه عن جسده والسير به وسط ذهول المواطنين بالإسماعيلية.

وقالت المصادر الأمنية إن المجني عليه يدعي «محمد»، وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن سبب الحادث انتقام القاتل بسبب وجود علاقة غير شرعية بين القتيل ووالدة المتهم.

تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخص بذبح شاب بسبب وجود خلافات بينهما، على الفور انتقل عدد من قيادات الأمن وجار التحقيق في الواقعة وظروف ملابساتها.. أمر اللواء منصور لاشين بتشكيل فريق بحث وسرعة ضبط الجاني ومعرفة ملابسات الحادث.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيان عاجل لها أنه تم ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية (سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان)، قام بالتعدى بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة، بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .