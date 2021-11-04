تراند اليوم : بث مباشر الاتحاد الفتح HD بث مباشر الاتحاد تويتر مباراة الاتحاد والفتج على تويتر الاتحاد مباشر HD مباراه الاتحاد والفتح مباشر بث مباشر الاتحاد والفتح HD

بث مباشر الاتحاد الفتح HD بث مباشر الاتحاد تويتر مباراة الاتحاد والفتج على تويتر الاتحاد مباشر HD مباراه الاتحاد والفتح مباشر بث مباشر الاتحاد والفتح HD بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي ضد الفتح al ittihad vs al fateh اليوم الخميس في دوري المحترفين السعودي ، يستضيف فريق الاتحاد مساء اليوم علي ارضيه ملعبه خصمه فريق الفتح وذلك ضمن مباريات الجوله الحاديه عشر من منافسات النصف الاول لهذا الموسم من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ، ومن المقرر اليوم ان يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية هذه المواجهه وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري السعودي في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 4 نوفمبر مباراه الاتحاد و الفتح في تمام الساعه السابعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه قويه سوف يبحث من خلال كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه في الدوري.

بث مباشر مباراة الإتحاد والفتح

فريق الاتحاد السعودي هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، فريق الاتحاد السعودي يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 20 نقطه جمعهم فريق الاتحاد بعد ان خاض 10 مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم تمكن فريق الاتحاد من تحقيق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مبارتان وخسر ايضا في مبارتان قبل مواجهه اليوم ، فريق الاتحاد قبل مواجهه اليوم كان قد حقق الانتصار في اخر مباراه لعبها في الدوري السعودي والتي كانت مع فريق الحزم يوم الخميس الماضي في الجوله العاشره من الدوري وانتهت المباراه بفوز الاتحاد بنتيجه هدف مقابل لاشئ.