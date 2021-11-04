تراند اليوم : شاهد أغنية محمد رمضان الجديدة

القاهرة/ الخليج 365

نشر الفنان المصري محمد رمضان، أمس الجمعه، مقطع فيديو عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، من أغنيته الجديدة بعنوان " كورونا فيروس" التي يستعد لطرحها في ظل إنتشار فيروس كورونا بالعالم.

حيث أن الأغنية تحمل بعض النصائح والإرشادات للوقاية من خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وفي الفيديو، يظهر محمد رمضان في مقطع مصور قصيروهو يؤدي الأغنية بينما كان في سيارته.

وتأتي أغنية رمضان الجديدة بعد أشهر من قرار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بمنع رمضان ومغنيي "المهرجانات" من الغناء.