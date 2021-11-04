تراند اليوم : شاهد: جيش الاحتلال يوجه تهنئة لنانسي عجرم بميلادها ويدعوها لزيارة إسرائيل

بيروت/ الخليج 365

إحتفل الناطق بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ونشر أدرعي مقطع فيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر"، يظهر به أحد الجنود الإسرائيليين، وهو يوجه تهنئة للفنانة نانسي بمناسبة عيد ميلادها، والتي شملت دعوة لزيارة إسرائيل.

وأسمى الجندي بأغنية عجرم "بدنا نولع الجو"، وكم أنها ممتلئة طاقة وحيوية، وأشار إلى أنها تذكره بأجواء تل أبيب التي وصفها بـ"المدينة التي لا تنام".

وتابع موجها حديثه إلى المطربة اللبنانية أنه من الممكن أن تسمح الظروف بالمستقبل وتأتي لزيارة إسرائيل من أجل الغناء على أرضها، مبررا ذلك أن "طبع الإنسان الفرح والفرفشة وليس الحقد والفساد مثلما تفعل إيران في لبنان".

كما أهدى الجندي الإسرائيلي لنانسي عجرم عزفا قام به لأغنيتها "بدنا نولع الجو".

​وغرد أفيخاي أدرعي: "نانسي عجرم... أكيد ما مننسى عيد ميلاد فنانة راقية ورقيقة مثلك. وبمناسبة عيد ميلادك، كل عام وانت بألف خير. إن شاء الله يرجع لبنان عامر بالفن، ويحل عن هالبلد إرهاب حزب الله البغيض ويبعد عنه وصاية إيران التي تتدخل في كل شؤونه بما فيها الاقتصادية والاجتماعية".