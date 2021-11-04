تراند اليوم : "إسرائيل" تعتقل الطفل نافذ إيهاب مصاروة الشاب فادي عصوص

جنين- الخليج 365:

اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء شابا على معبر الجلمة شمال جنين في الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أوقفوا الشاب فادي محمود عصعوص واحتجزوه داخل غرفة في المعبر وحققوا معه ثم تم اعتقاله، وهو من سكان بلدة مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وذكر شهود عيان أن الجنود انتشروا في محيط المعبر ونصبوا حواجز عسكرية وأوقفوا عددا من المركبات ودققوا في هويات المواطنين بعد حادثة الاعتقال.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، طفلا من أمام مدرسته في بلدة زيتا شمال طولكرم في الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير في طولكرم أن الطفل نافذ إيهاب مصاروة (12 عاما) تم اعتقاله أثناء تواجده أمام مدرسة في زيتا.