تراند اليوم : هنية يؤكد على علاقة "حماس" مع الكويت

هنية يناقش مع أمير الكويت اتفاق المصالحة هاتفيا

غزة / الخليج 365

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" السبت سمو الأمير صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

واستعرض هنية مع الصباح أجواء وتفاصيل اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة برعاية ومشاركة مصرية كريمة.

وأكد على أهمية الدور والبعد العربي في القضية الفلسطينية وفي دعم المصالحة الوطنية.

بدوره عبر سمو أمير دولة الكويت عن مباركته للاتفاق وتهنئة الشعب الفلسطيني بهذا الاتفاق وقال إن المصالحة أفرحت كل العرب وليس فقط الفلسطينيين.

وأكد سموه أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب والأمة، معرباً عن أمنيته أن تستمر الخطوات المرسومة حتى يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم.

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