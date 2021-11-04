تراند اليوم : ما سر الصورة؟ لماذا ضحك الشيخان الياسين والرنتيسي بهذه الطريقة؟

الخليج 365" تعلن عن سر هذه الصورة،

التي تداولها آلاف نشطاء التواصل الاجتماعي، ونشطاء وأنصار حركة "حماس"

دون أن يعرفوا ما السبب الذي دفع الشيخ ياسين من الضحك بهذا الانفعال،

وما الذي دفع الدكتور الرنتيسي لأن يبادله الضحك.

غزة- الخليج 365:

"الخليج 365" تعلن عن سر هذه الصورة، التي تداولها آلاف نشطاء التواصل الاجتماعي، ونشطاء وأنصار حركة "حماس" دون أن يعرفوا ما السبب الذي دفع الشيخ ياسين من الضحك بهذا الانفعال، وما الذي دفع الدكتور الرنتيسي لأن يبادله الضحك.

سر القصة:

في ذات يوم، جاءت مجموعة من الجحاز العسركي للجان المقاومة الشعبية إلى منزل الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة "حماس"، وطلبوا منه أن يقدم دعماً لهم، ورغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها الحركة، إلا أن الشيخ ياسين استعد بتقديم الدعم لهم، واستعد بدعمهم مالياً.

فرد الدكتور الرنتيسي : الوضع صعب يا شيخ

فقال الشيخ ياسين: إن لم أجد ما أقدمه دعماً لهم، فسأقون ببيع كرسيي المتحرك لأدعمهم.

وعندها ضحك الدكتور الرنتيسي.. ثم قال الشيخ ياسين، وإن لم يكف الدعم، فسأبيع سيارتك يا رنتيسي، وعندها دخل الاثنان في ضحكة عالية.