تراند اليوم : أفضل الأطعمة الموسمية التي يمكن تناولها في خريف هذا العام

غزة- الخليج 365:

كل فصل من فصول العام الأربعة ملامحه المتميزة في كوريا، وله مجموعة مختلفة من الأطعمة تتصدر قوائم الطعام في كوريا سواء في المطاعم أو في الشوارع أو حتى في البيوت . ويصادف موسم الخريف ثلاثة أنواع من المأكولات البحرية القومية الأكثر شعبية هي : سرطان البحر الأزرق ، والجمبري الجامبو (القريدس)، ووجبة غيزارد شاد . ويتم طهي سرطان البحر الأزرق في حساء لذيذا أو على البخار، بينما وجبة الأحشاء (غيزارد شاد) فهي تقدم إما نيئة أو بطريقة الساشيمي أو مشوية. والوجبة القومية الثالثة هي القريدس (الجمبري الجامبو) وهو ذو لحم دسم وأيضا يؤكل ني أو مشوي ، والأسلوب الأكثر شيوعا لأكل الجمبري في كوريا هو تقشيره ونقعه في الخل وصلصة الفلفل الحار الأحمر، والفلفل.

وبخصوص المأكولات البرية فيعد فطر الصنوبر من أفضل الأطعمة الموسمية وتجده في الخريف متساقط على الأرض وايضا تنتشر بكثرة وجبة البرسيمون الحلو. وبالنسبة لفطر الصنوبر فهو لذيذ ومغذي ويقدم إما مطبوخ أو مشوي أو على البخار، وهو رائع مع لحم البقر أو الأبالون . كما تنتشر على نطاق واسع فاكهة الكاكي الحلوة وتقدم كصنف من الحلويات وخاصة في فصل الخريف ويمكن ايضا تقدم مجففة، وتسمى غوتغام، وتجفف بنشرها تحت شمس الخريف في مهب الريح فيصبح نسيجها له ملمس مختلف يستخدم في عمل الأندريد الطازج. إن أطعمة الخريف هي الأفضل من حيث الطعم والقيمة الغذائية وخاصة عندما تؤكل في الموسم الحالي. والكثيرون يستمتعون بهذه الأطعمة المغذية وخاصة عند تناولها في هذا الطقس الخريفي المنعش .

- سرطان البحر الأزرق : لذيذ، ومغذي، وبأسعار معقولة :

سرطان البحر الأزرق يكثر في موسمي الربيع والخريف ويكون ايضا من النوعيات ذات الجودة العالية والمذاق الطيب ، وهو من السرطانات النسائية التي يتم صيدها قبل موسم وضع البيض في فصل الربيع ذات اللحم الدسم الشهي وهو يضاهي في مذاقه لحم السرطانات الذكور الشهية. ويمكن تقديم السرطان الأزرق في مجموعة متنوعة من الأطباق ، إحداها مثلا هي حساء سرطان البحر الحار مع الخضار والمأكولات البحرية الأخرى، ويمكن أيضا طهيها على البخار، وهناك طريقة أخرى شهية هي طريقة غيجانغ ، أو السلطعون الخام ويكون بنقعه في صلصة الصويا أو الفلفل الحار الأحمر وصلصة معجون الفلفل. وسواء تم طهيها بهذه الطريقة أو تلك فهي شهية في كل الاطباق ، وتجد إقبال كبير من محبي المأكولات البحرية. إن السرطانات الزرقاء ليست فقط لذيذة ولكنها أيضا مليئة بالمواد المغذية، فهي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم والكيتين ، كما أن اللحوم لديها وفرة من الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات. ومن المعروف أن السرطانات الزرقاء فعالة في الوقاية من أمراض الشيخوخة وتساعد في إزالة السموم من الجسم.

- جامبو روبيان : وليمة للعين والفم :

جامبو روبيان هي اكلة شهية احبها كل من تذوقها حتى أولئك الذين لا يأكلون المأكولات البحرية عموما. ومن المعروف ان العثور على أماكن تواجد هذا النوع من الروبيان في البحر ليست سهلة ، كما ان هذه القشريات عمرها قصير وخاصة بعد وصولها لهذا الحجم . وبالمقارنة بين الجمبري الطبيعي والجمبري المستزرع، نجد ان جامبو روبيان الذي كبر في البحر لها أجسام أطول، وقشرة سميكة نوعا ، ولحم ألذ مذاقا .

يمكنك تناول هذا الطبق مطهي سواء على البخار أو مقلي، وللحصول على نكهة أطيب يتم تسخينه في وعاء كبير، ويرش عليه الملح الخشن المستخرج من البحر ، ويطهى الروبيان حي لمدة 10 دقائق حتى يتحول إلى اللون القرمزي. وفي العادة يكون له طعم لذيذا بحيث يمكن أن يؤكل كما هو دون أي صلصة. فإذا كنت تفضل استخدام التوابل ، فيمكنك غمس الروبيان في خليط من معجون الفلفل الحار، والفلفل الاحمر والخل. ويمكن ايضا تتبيل الروبيان وقليه للحصول على روبيان مقرمش ذو طعم لذيذ .

- غيزارد شاد : اللحم لينة والنكهات جريئة

في الخريف، يتم تخزين الاسماك والبطارخ اللازمة لاعداد وجبة غيزارد شاد بكميات تكفي شتاء طويل وبارد. ويكون ذلك بنقعها في زيوت صحية والكثير من التوابل . ويعد الخريف هو أفضل المواسم لأكل هذه الأسماك اللذيذة وخاصة خلال الفترة ما بين أواخر سبتمبر ومنتصف اكتوبر . وغيزارد شاد تكون اشهى عندما يستخدم في إعدادها البطارخ والأحشاء الكبيرة لأنها أكثر دسامة ، ولذلك فعليك التأكد من اختيار الأسماك التي لا يقل عرضها عن 15 سم لكي تستمتع بطعم السمك الحقيقي.

هناك العديد من الطرق لطهي وأكل غيزارد شاد. ومن المعروف ان شرائح غيزارد شاد لها طعم أفضل عندما تكون ملفوفة في الخس ومتبلة بالفلفل الحار وصلصة الثوم. والعديد من المخضرمين في إعداد هذا الطبق ينصحون بالطعم الحار لغيزارد شاد مختلطة مع مختلف الخضروات والتوابل. ومع ذلك، فإن أفضل طريقة لطهيها هو طهي السمكة بأكملها بعد تتبيلها بالملح والتوابل الخفيفة ووضعها على الشواية . وفي هذه الحالة فليس هناك حاجة لتخليصها من الشوك، استعدادا لأكلها في أقرب وقت.

فطر الصنوبر: صغير في الحجم ولكن نكهته رائعة

يعتبر فطر الصنوبر الأفضل من بين مئات الأنواع من الفطريات الصالحة للأكل في كوريا. وهو ينمو على أشجار الصنوبر الحية ويتم حصاده في الخريف. ويشار إلى فطر الصنوبر على انه ألماس الغابة وذلك لقيمته الغذائية العالية وفوائده الكثيرة ومنها : الوقاية من أمراض الشيخوخة وحماية المعدة أكثر من أي طعام أخر ، ومن المعروف عنه أيضا صفاته الوقائية من الاصابة بالسرطان.

فطر الصنوبر غالي الثمن لأنه لا يمكن زراعته تجاريا، ويجب جمعه في بيئته الطبيعية. وعلى الرغم من ثمنه الباهظ، إلا أن الطلب عليه كبير بفضل نكهته الرائعة وقيمته الغذائية. ويقدم الفطر بعد تقطيعه شرائح وشويه على نار خفيفة، أو قد يتم طهيه بطريقة أكثر شيوعا مع عدد من المكونات الأخرى. على سبيل المثال، فإنه يمكن طهيه مع غيره من الخضروات في حساء، أو يمكن أن يضاف إلى الأرز. وفي احيان كثيره يتم طهيه مع الأبالون أو اللحم البقري، وفي هذه الحالة يكون مليئة بالمعادن والبروتينات، ولا شك أنه كغذاء صحي يمنحك قدرة كبيرة على التحمل.

البرسيمون : حلوى صحية ولذيذة :

البرسيمون هو ثمرة الخريف الرئيسية في كوريا. وهي تتخذ اسماء مختلفة تبعا لمستوى التجهيز، فهي تسمى مثلا هونغسي إذا كانت ناضجة تميل للون الأصفر البرتقالي أو الأحمر الداكن والبرتقالي والثمرة في هذه الحالة لها طعم قابض. وهي تسمى ايضا غوتغام إذا كانت ثمار البرسيمون مقشرة ومجففة تحت الشمس والرياح. وتسمى بانسي إذا قطعت بدون البذور. ومن المعروف ان ثمرة البرسيمون عالية في الفيتامينات A، B، C، وكذلك غنية بالمعادن. ويوجد في كوريا قول شائع هو "كن متأكدا من أنك ستحصل على صحة جيدة بمجرد وقوفك تحت شجرة البرسيمون" وذلك لأنها فاكهة طيبة ولها فوائد عديدة بالنسبة للبشرة ولسهولة الهضم ايضا . وهي أيضا فعالة للغاية لوقف الأعراض المرتبطة بالإسهال، لذلك ينصح الأطباء بعدم الافراط في تناولها حتى لا تؤثر سلبا على القولون .

إن ثمرة البرسيمون التي يتم حصادها حديثا يمكن أن يكون لها نكهة الدواء القابض. ولكن مع مرور الوقت، فسوف تنضج وتصبح ذات مذاق حلو، وسيتحول لونها إلى البرتقالي العميق. وهذه الفاكهة تؤكل في الغالب كما هي بدون طهي. أما الهونغسي فيمكن تجميدها لتؤكل في شكل حلقات أو مثل الآيس كريم. وتستخدم ايضا في إعداد المربي أو في سلطة الفاكهة.