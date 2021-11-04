تراند اليوم : الحيوانات الأليفة علاج للعديد من الأمراض

لندن/الخليج 365-غزة

يعتمد مستشفى في مدينة مانشستر الانجليزية على استخدام حيوانات أليفة لعلاج أعراض الانفصام والاكتئاب أحادي القطب.

وتتابع هذا البرنامج ممرضة صحة نفسية سابقة كانت قد اشترت جروا لمساعدتها في التغلب على الحزن بعد وفاة والديها، وهي الآن تستخدم ذلك الجرو بعد أن بلغ من العمر سنتين بالإضافة لعدد من الأرانب والقوارض في عملها في المستشفى.

وأفادت الممرضة واسمها شارون هول "قال لنا المعالجون النفسيون إن بعض المرضى الذين رفضوا في السابق المشاركة في أي برامج جماعية يستمتعون بهذا النوع من العلاج وبيشاركون فيه بنشاط".

وتتحدث الممرضة إن بعض تلك النشاطات لا تتضمن حديثا أو إشرافا من أخصائيين، بل يترك المريض مع الحيوان ليتفاعل معه.

وتكتسب الكلاب والفئران شعبية في أوساط المرضى.

ويعد هذا البرنامج واحد من مجموعة برامج تحظى بدعم قدره 330 ألف جنيه استرليني تستهدف أشخاصا يواجهون صعوبات ويحتاجون لمساعدات خاصة.

وتقوم ورشة أخرى بالتعامل مع نساء يعانين من نوبات الحزن والاكتئاب.

وتوضح الممرضة هول "حين يستمتع المرضى بحضور الحيوانات فإن هذا قد يكون خيط الضوء الرفيع في ظلام حياتهم الذي يعيدهم للاستمتاع بها"