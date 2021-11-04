تراند اليوم : فوز المرشحة الفرنسية برئاسة اليونسكو ب 30 صوت مقابل 28 لمرشح قطر

جنيف- الخليج 365:

فازت المرشحة الفرنسية أودري أزولاي بانتخابات منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مساء الجمعة، لتلحق قطر بمصر في خسارة هذه الانتخابات التي طغى عليها توتر العلاقات بين البلدين.

وحصلت الفرنسية أودري أزولاي، في الجولة النهائية، على 30 صوتا فيما حصل مرشح قطر حمد بن عبدالعزيز الكواري على 28 صوتا، وذلك من إجمالي عدد الأصوات البالغ 58 صوتا، بحسب ما أعلنه مايكل وربز رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت، في بيان، على "دعمها الكامل" للمرشحة الفرنسية في الجولة الأخيرة، بعد خسارة المرشحة المصرية مشيرة خطاب. كما أكدت مصر على ثقتها في "جدارة المرشحة الفرنسية وقدرتها على إدارة منظمة اليونسكو في حال فوزها في الانتخابات، استنادا إلى ما تتمتع به من خبرة واسعة في هذا المجال، ودعم فرنسا للمنظمة الدولية وأولية تحقيق أهدافها ومقاصدها العالمية".

وخسرت مصر فرصتها في المنافسة النهائية على منصب المدير العام لليونسكو، أمام فرنسا التي تأهلت للمواجهة الأخيرة مع قطر. وحصلت المرشحة المصرية مشيرة خطاب على 25 صوتا مقابل 31 صوتا لمرشحة فرنسا أودري أزولاي، إذ كانت الدولتان تتنافسان على المقعد الثاني في المواجهة النهائية، بعدما تصدر مرشح قطر حمد بن عبدالعزيز الكواري الجولة الرابعة من انتخابات اليونسكو بـ22 صوتا وتعادل المرشحتين المصرية والفرنسية بـ18 صوتا لكل منهما.