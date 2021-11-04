تراند اليوم : عمليات التجميل غيرت أشكالهن مما أثار الشكوك لدى السلطات الأمنية

لندن/الخليج 365-غزة

أفادت تقارير إخبارية إن ثلاث نساء، سافرن إلى كوريا الجنوبية من أجل إجراء عملية تجميلية، واجهن صعوبات جمة في المطار خلال رحلة عودتهن بسبب مظهرهن "المختلف".

وحسب ما أفاد به موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن الصينيات الثلاث أوقفن من قبل السلطات الأمنية في المطار، بدعوى مظهرهن المختلف عن الصور الموجودة في جوازات سفرهن.

ووصلت الصينيات المطار بضمادات حول وجوههن، مما أثار شكوك عناصر الأمن في المطار، قبل أن يقرروا منعهن من صعود الطائرة.

وانتشرت صور لهن على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهرن فيها بأحد مطارات كوريا الجنوبية خلال انتظارهن رحلتهن، والضمادات على وجوههن.

وتحدثت إحداهن فيما بعد على صفحتها الشخصية بموقع "ويبو" الاجتماعي إن الصورة جرى التقاطها يوم 8 أكتوبر، وأضافت "لم نمنع من صعود الطائرة.. كنا ننتظر فقط تأكيد هوياتنا".

وأشارت "ديلي ميل" بأنه ليس واضحا إلى حدود الساعة إذا كانت النساء الثلاث قد عدن فعلا إلى الصين أم لا