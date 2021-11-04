تراند اليوم : ضبط 800 كجم من الفواكه الفاسدة في سوق الأربعاء بخانيونس

الخليج 365-غزة

قامت شرطة البلديات في محافظة خانيونس جنوب القطاع بجولة داخل سوق الأربعاء والتي كشفت خلالها عن ما يقارب 800 كجم من الفواكه الفاسدة.

وأفاد مدير شرطة بلديات المحافظة المقدم إبراهيم البريم أن الجولة جاءت برفقة قسم الصحة ببلدية خانيونس ودائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، مشيراً إلى ظهور علامات عفن واضحة وصدور رائحة كريهة من الكمية المضبوطة، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

ونوه البريم إلى أنه تم ضبط الكمية ومصادرتها وكتابة محضر ضبط وإتلافها في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول والنظام.