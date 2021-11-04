تراند اليوم : هيبة أبطال" أنشودة جديدة للمقاومة الفلسطينية

غزة- الخليج 365:

أطلق فريق نجوم غرباء للفن أنشودة جديدة تحمل اسم "هيبة أبطال" في ذكرى عدد من عمليات انتفاضة القدس.

وتتركز كلمات الأنشودة حول المقاومة الفلسطينية وجهادها، وهيبة رجالها في الميادين وأمام جيش الاحتلال، كما تحاكي واقع المقاومين الذين يضحون بأنفسهم، وتحثهم على البذل والتضحية.

واحتوت كلمات الأنشودة على انتفاضة الضفة، وردها على جرائم الاحتلال بحق الأقصى، فضلاً عن تأكيدها على وحدة تراب أرض فلسطين.

وتحدثت الأنشودة في آخر مقاطعها عن أهل القدس وفزعتهم للأقصى وتضحيتهم دفاعاً عنه، بالإضافة لأساليب المقاومة التي استخدمت خلال الانتفاضة، والتأكيد على عودة اللاجئين، واجتثاث الخونة.

وتمثل الأناشيد الفلسطينية إحدى أهم أدوات المقاومة في وجه الاحتلال، إذ تلقى تفاعلاً شعبياً كبيراً، يتمثل في سرعة تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لحديث الإعلام العبري عن دورها في تحريض وتوجيه شباب الانتفاضة.

وخلال انتفاضة القدس؛ برزت العديد من الأناشيد التي أحدثت أثراً كبيراً، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث، كأنشودة “عشاق الطعن” التي تضمنت أسماء الشهداء الذين ارتقوا خلال الانتفاضة، بالإضافة لأنشودة "أخت المرجلة" التي خصصت للمرابطات في المسجد الأقصى، التي احتوت تهديدات لجنود إسرائيليين تكرر اعتداؤهم على المرابطات، إذ كُتب بجانب أسمائهم (wanted to Al-Qassam Bridges) أي مطلوبون لكتائب القسام، وهو ما أعطى دفعة معنوية كبيرة للشعب الفلسطيني، في ظل مشاهد الاعتداء المتكررة من شرطة الاحتلال على المرابطات في الأقصى.