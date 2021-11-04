تراند اليوم : ثماني فوائد صحية مذهلة للمانغو

لندن ـ مشرق نيوز

عرض الموقع الأمريكي “care 2″ أهم 8 فوائد صحية للمانغو وهي:

1.تقاوم السرطان، حيث أظهرت الأبحاث وجود مركبات مضادة للأكسدة تحمي من سرطان القولون، وسرطان الثدي، وسرطان الدم وسرطان البروستاتا.

2.تخفض نسبة الكوليسترول، لاحتوائها على مستويات عالية من الألياف وفيتامين c وهو ما يساعد على خفض الكوليسترول في الدم.

3.سد المسام الواسعة، يمكن استخدامها على البشرة الخارجية لسد المسام الواسعة والقضاء على البثور السوداء عن طريق وضعها على الجلد من الخارج.

4.تحسن صحة العيون، وأظهرت الأبحاث أن كوبا واحدا من المانغو المقطعة شرائح تحسن صحة العين بنسبة 25% نظرا لاحتوائها على فيتامين “أ”، الذي تحتاجه العين لتعزيز البصر ويمنع العشى الليلي وجفاف العين.

5.الحفاظ على الاحتياطى القلوي في الجسم.

6.هناك أبحاث وضعت احتمالات لمساعدة أوراق المانجو مرضى السكر في معادلة مستويات الإنسولين في الدم.

7.تحسن الهضم نظرا للألياف التي تحتوي عليها المانغو وتساعد في عملية الهضم.

8. تقوي جهاز المناعة، لاحتوائها على فيتامين c وفيتامين “أ”، بالإضافة إلى 25 نوعا مختلفا من “الكارتينات” أو صبغات عضوية التي تحافظ على الجهاز المناعي سليم وقوي.