تراند اليوم : مسلسل نوايا الحلقة 27 الجديدة،، أحداث نوايا الحلقة 27 أونلاين

نقدم لكم مسلسل نوايا القصة الاجتماعية التي تروي تفاصيل حياة المجتمع الخليجي في فترة زمنية معينة عبر نقل تفاصيل حياة عائليين وأبناءها،حيث يظهر الصراع بينها عبر تكريس الحب والكراهية،وشهدت الأحداث الجديدة لمسلسل نوايا تقدم نواف لخطبة نورة ورفضت أُمها إخبار عائلة شيخة بالأمر رغبتاً منها في بث الغيظ في قلبها.

بدوره التقى محمد من جديد بجود في عملها وإعتذر لها لعدم جلب بطاقة فرح أخته بسمة لها مبرراً ذلك بانه لم يشأ ذلك في ظل عدم عقد خطبتهم،وعاد محمد من جديد للحديث مع شيخة برغبته بخطبة جود والتي أصرت على رأيها بعدم رغبتها في نسب عائلة جود.

محمد قال لأمه إنه لن يتزوج من أي فتاة حال عدم زواجه من جود،والتي بدورها قالت له إنها تخاف أن يحول حياته كما تعيش عائلة جود.

وبعد محاولات عديدة وافقت شيخة على زواج محمد من جود قائلة له ألا يدخلها في أي مشاكل قد تنشب في حياته مستقبلاً.

وأخيراً الأحداث القادمة ستعكس مزيداً من التغيرات التي يمر بها مجتمعنا العربي عموماً والخليجي خصوصاً، من خلال رصد يوميات مجموعة من العائلات والأشخاص بإيجابياتها وسلبياتهاثم تعود القصة لتصوّر فترة حساسة من حياة المجتمع الكويتي وحياته المعاصرة التي بات جزء كبير منها صراع بين العادات التي كبرنا عليها وتلك الدخيلة علينا، مع التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا، خصوصاً برامج التواصل الاجتماعي التي صنعت من البعض نجوماً، وباتوا الأكثر تأثيراً على جيل الشباب وتوجّهاته وخياراته.